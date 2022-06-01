Watch News：高級珠寶 展現花鳥異彩

【明報專訊】雖然香港仍有出入境限制，卻無阻高級珠寶來港展出。Tiffany & Co.今年的Blue Book高級珠寶Botanica系列4月在美國邁阿密率先展出後，即移師至亞洲首站香港，200多件高級珠寶匯聚成閃爍花海，鑽石及彩色寶石演繹出蒲公英、蘭花、薊花及紫藤等美態。品牌從20世紀早期創辦人兒子Louis Comfort Tiffany的經典蒲公英髮飾中擷取靈感：Dandelion海藍寶石及鑽石頸鏈以逾2年時間製成，有2個可轉換的吊墜，分別是鑲嵌單顆重逾12卡鑽石及圍繞重逾85卡鑽石的蒲公英吊墜和單顆重逾31卡的海藍寶石吊墜，配一條長方形鑽石短頸鏈及一條鑽石長鏈，可轉換配搭。