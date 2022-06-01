Top Gun腕表新作 高科技製表 延續凌雲志

這句經典對白來自36年前電影Top Gun（壯志凌雲）裏美國海軍戰鬥機師Maverick（Tom Cruise飾）與拍檔Goose的對話。作為戰鬥機師，速度當然要No.1，而佩戴的腕表亦必須能夠應付空中激戰。IWC除了為續集裏飾演年輕機師的演員們提供腕表，它亦同樣為現實中的Top Gun畢業機師設計腕表，協助他們在天空上應對每分每秒的生死時速。

入戲院前可能要先回顧上集劇情，介紹新表前也先重溫Top Gun腕表背景。IWC的Top Gun是Pilot系列的支線，首次出現的Pilot是1936年的Special Pilot's Watch（特殊飛行員腕表），後來陸續推出為英國皇家空軍製作的Mark表款、致敬噴火戰機的Spitfire表款、小王子作者Antoine de Saint-Exupery表款，Top Gun相對年輕，2007年才面世。當時推出的首款Top Gun是較為複雜的追針計時表，但後來表款愈出愈多，由簡單到複雜功能的都有，它跟其他Pilot表款的最大分別是外在：一直用上陶瓷和鈦金屬等堅固物料。由於美國海軍空戰部隊中，每個成員均須擁有頂級飛行技巧，例如操縱急彎時，飛行員和飛機都必須承受極大的加速力，堅固耐用的腕表物料正符合此特殊需求。

特製陶瓷物料 抗刮能力僅次鑽石

今年的Top Gun新表，同樣以高科技陶瓷、鈦金屬和瓷化鈦金屬Ceratanium表殼為主角，但特別的是跟色彩系統供應商Pantone聯手塑造表殼顏色，包括兩款新色計時表：靈感源自Lake Tahoe太浩湖冬季景觀的飛行員系列Top Gun海軍空戰部隊計時腕表Lake Tahoe特別版，以及讓人聯想起海軍空戰部隊搶眼綠色飛行服的Woodland特別版。品牌用到的彩色陶瓷以氧化鋯和其他金屬氧化物混合製成，耐用、比鋼輕，硬度及抗刮能力僅次於鑽石。這種特別研發的無機非金屬物料具有出色物理及化學抗性，在超過1000℃的高溫下依然絲毫無損。

早在1986年，品牌推出的型號IW3755 Da Vinci 萬年曆計時腕表，便以黑色氧化鋯陶瓷製成創新表殼。陶瓷原料來自多晶粉末，主要為矽酸鹽、氧化鋁或碳化矽等礦物，粉末與數種添加劑混合成同質團塊，塑形後放入熔爐內高溫處理。在燒結過程中輔助物料蒸發，留下無數微晶粒組成、狀態極為穩定的陶瓷體，燒結期間晶體會縮小約三分之一。為確保機芯符合表殼尺寸，在設計階段就必須考慮到收縮情况。另外，金屬在加工前已可預測其特性，但陶瓷製作受到各步驟的影響，即使運用相同物料，不同燒結方法和溫度、顆粒尺寸，均會令成品呈現不同樣貌，要做到成色穩定的彩色陶瓷不容易。

推43毫米海軍空戰部隊腕表

品牌在製作新表時，便從Pantone色彩系統找出數種參考色，以縮小顏色範圍。品牌不斷把陶瓷樣品和參考色比較，直至做到理想效果。Pantone亦特別將新表用到的白色和綠色命名為IWC Lake Tahoe和IWC Woodland，並同時將之前已推出的陶瓷表殼顏色，以Mojave Desert（莫哈韋沙漠）為靈感的沙啡色和源自飛機機身的黑色命名為IWC Mojave Desert和IWC Jet Black，成為品牌日後的色號標準。品牌今年亦推出首枚採用43毫米表殼的Jet Black黑色大型飛行員系列Top Gun海軍空戰部隊腕表。

微調配件顏色 過程漫長

在定好表殼顏色後，研究室的工作並未完結，因為要將新研發的顏色轉化成不同材質。每種材質都有不同特性和製造過程。表盤和印刷、指針、夜光物料、日期盤、橡膠表帶的織物內襯及縫線，全都必須與表殼的顏色協調，例如表盤上的背景色，可能會影響夜光物料的顏色，光是微調夜光物料，便是一道漫長的過程。

除了陶瓷物料，品牌特別以Ceratanium（全瓷化鈦金屬）物料製作飛行員系列Top Gun海軍空戰部隊瓷化鈦金屬計時腕表，亦是首款以Ceratanium製作表殼、按鈕及表冠的41毫米計時表。命名為IWC Ceratanium的深沉、略帶金屬光澤色調，源自獨特的製造過程，當表殼零件放入烤爐中以高溫燒製，物料表面會自然形成這種色調。

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文：張曉冬

編輯：王翠麗

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