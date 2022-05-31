客座隨筆：小一選校雜談

首階段自行分配 不受校網限制

每年9月初，K3生都會透過所屬幼稚園取得「小一入學申請表」。在第一階段「自行分配學位」，家長可不受學校網限制，為子女向任何一間官立或資助小學申請入學。這個階段講求「關係」，有兄/姊在該校就讀的「世襲生」必獲取錄，其餘就按「計分辦法準則」，按分數高低去決定取錄的先後次序。

一般來說，約有一半學童會在這個階段獲學校取錄，而不獲取錄的，便會進入第二階段的「統一派位」。家長可依照意願把居住地區所屬校網內的小學，按心儀程度排列次序，填寫在表格上，再由電腦根據學生的「隨機編號」分派學位。這個階段，需要的是「策略」及「運氣」。

直私國際校陸續可申請 及早做「功課」

除了參加「小一入學統籌辦法」，家長亦可替子女申請報讀私立、直資小學及國際學校，這類學校有自己一套的收生決定權。2023/24年度直私及國際學校將陸續展開申請，家長宜及早做好「功課」，包括瀏覽學校官方網頁、出席小一講座、開放日或活動，參考親友或其他家長的意見和經驗分享等。

選校原則最重要是按照子女的性格發展，配對合適的學校。很多人經常問，小朋友念K2、K3時才4至5歲，家長怎能掌握他們的個性或強弱項呢？個人認為可循以下途徑：

1. 請教幼稚園教師：可在課後主動找教師傾談，或是趁家長日、交流日或課外活動時，向教師了解子女平日在學校的表現。

2. 仔細觀察：多營造親子時間，和孩子一起接觸大自然、做運動、看圖書、參加音樂活動，從中摸索孩子的天性。

報讀學校前 了解孩子個性才華

事實上，有部分小朋友早在4、5歲已顯露出某方面的才華，如運動、藝術、電腦、語文能力等，家長不妨替其報讀有相關栽培的學校。另外，在報考直私小學或國際學校前，也要先了解該小學傾向取錄什麼個性及能力的孩子，知己知彼。

當然，也要實際考慮孩子的能力是否應付到面試。舉例，被視為「神校」的聖保羅男女中學附屬小學、拔萃男書院附屬小學或拔萃女小學等，它們的收生準則相當高，學生需要有優異的語文能力、理解能力、表達能力和專注力等，並非每個孩子均具備這些天賦潛能，家長不宜勉強。

文：朱慧茵（資深教育工作者）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第399期]