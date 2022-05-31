同理心學堂：社交媒體普及 青少年更焦慮

發帖反應不似預期成負擔

青少年處於成長階段，努力尋索自我，常問「我是誰」？他們會透過社交媒體瀏覽喜愛的內容，尋找可模仿的對象，與此同時，他們亦會在自己的帳戶發放有關個人的生活點滴，從而建立個人形象及維繫與朋輩的接觸。

但這些簡單的舉動，亦可能成了年輕人沉重的負擔，何解？相信大家亦有在社交媒體發放信息的經驗，我們對自己發放的帖子，很多時都會有一份期待，希望得到其他人的讚好及正面回應。但現實不一定跟我們預期般發生，當回應不似預期，我們或許會不由自主地懷疑自己、懷疑身邊的朋友，嚴重者更可能出現焦慮的情况。在成人世界也如此，更何况是正處於暴風期的青少年。

年輕人帶着衝勁及活力，但同時做事也較衝動，較少思考其行為會帶來的後果。在筆者服務的中學，學生會在不同媒體發放個人的看法及批評朋輩，他們往往因一時之快，而低估了其舉動的傷害及爆炸度，甚至惹來負評、攻擊、公審及起底，最終產生沉重的精神壓力，更影響人際社交及日常生活，部分學生更因此逃避上學。

研究：1/4學生曾捲網絡欺凌

香港大學教育學院近日發布「數碼公民素養的學習與評估」研究計劃的結果，報告指約有四分之一受訪學生曾是網絡欺凌中的欺凌者和/或受害者。此外，報告又指出，受訪學生的精神健康狀况在過去兩年間有明顯的惡化趨勢，情况不容忽視。

作為家長及關顧年輕人的一群，我們究竟如何協助他們減輕及面對這份焦慮？

1. 當年輕人的同路人：我們不能事事替他們解決問題，更不能讓他們免於困難。他們需要的是我們的陪伴，與他們一起經歷及面對他們的困境。

2. 細心的聆聽：當他們面對困擾的時候，不需要我們的建議及解決方法，但需要有人聆聽、給空間、不予批評、無條件地接納，讓他們感受到尊重及支持。

3. 智慧的分辨：青少年尋索自我是人生必經的階段，但使用社交媒體不是唯一的途徑。我們要教導年輕人有智慧地使用社交媒體，而不是被社交媒體所控制。毋庸置疑，社交媒體帶給我們方便，提供了很多有用的資訊，但有時候，資訊氾濫卻叫人難以分辨對錯，所以需要培養他們「fact check（事實查核）」的習慣，提醒他們謹慎地轉發及發放個人信息。

文：吳健華（香港中華基督教青年會助理主任幹事）

作者簡介﹕香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第399期]