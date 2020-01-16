親子筆陣．客座隨筆：人人都要STEM？

不支持並非不認同STEM的需要，而是覺得，不應該把STEM變成教育的全部。事實上，不同年齡的孩子有不同的需要。幼兒需要探索、幻想、訓練大小肌肉；小學生需要學習語文、數理、常識；中學生要深入學習不同範疇的知識，包括天文地理、木工電子、音樂、體育等。

學習本應多樣化

有一次，我到中學指導學生製作遊戲攤位，其中一組投入度不高，我便建議他們在籃球機加設一個計分裝置。他們不單接納提議，還主動和教師一起研究程式，從中看得出他們在STEM方面很有天分和興趣。其他同學，有的設計天分很高，可設計出不同的動漫人物；有些數理天分很高，所以能計算出玩具裝置的大小和穩固方法。我相信，學習本應就是多樣化，假如我們把焦點只集中在STEM，便很容易忽略其他，資源便不能平均分配到不同領域上。

教育商品化 做到非學到

很多商家也看準STEM的市場，生產不少商品。坊間很多STEM課程，便是從內地購入一盒盒玩具模型，再按說明書上的指示，教學生照着做。還記得我中一學製電擊棒，老師會先教電流、電阻、導電體，好讓我們自己找合適的零件組裝，甚至零件壞了也懂得自行更換；現在卻化繁為簡，打開一盒教材，只需要把程序複製到晶片上，有些連螺絲都不用上就完成組裝。這樣做出來的成品十分美觀，也看似很專業，但教育商品化的結果，只是讓學生做到而不是學到。

最令我驚訝的是，STEM教學不停低齡化。社會一再提倡要讓孩子從小接觸科技，因為未來是科技的世界。早在30年前，我還在小一的時候，已經學寫coding。當時的coding是在DOS系統透過寫「0」和「1」來畫圖，當時大家已很擔心孩子會與時代脫節。但其實科技永遠都追趕不到，與其讓小朋友在電腦房用VR眼鏡看一個虛擬的世界，何不讓他們走到真實世界，感受真實的事物。

總括而言，我們拒絕把學習單一化、把教育商品化、把童年科技化。除去STEM的標籤，讓孩子回歸教育的初心，才是最重要。

文：黎俊業（再生玩具店創辦人、註冊社工）

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[Happy PaMa 教得樂 第399期]