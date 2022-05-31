日式育兒記：港日學車大不同

香港車牌不可直接轉換日本車牌

根據日本自動車連盟的規定，香港車牌不可以直接轉換成日本車牌，需要通過路試及筆試，及格後才能轉換車牌；而好像我的例子一般，取得香港車牌後在香港逗留不足夠90日，更不可以用以上的方法來轉換車牌，要從頭開始在日本學車。

我在2019年考到香港車牌，過了一個月後來了日本。本來我一心打算可以不斷來回香港，逗留足夠日子後，便可以在日本申請轉換車牌的考試；誰不知我離開後，從此便回不了香港。等了兩年，我終於決定不再等了，上月把心一橫報讀日本的駕駛學校，從頭開始學車，發現原來香港與日本學車真的大不同。

如果你有朋友考過日本車牌轉換的路試，或者看過一些YouTuber的介紹片段，也知道不少人要考取多次才能夠過關，原因是日本的駕駛考試真的很嚴謹，錯了一個細節也需要重考。我報讀的這間駕駛學校大概需要35萬日圓（約2.17萬港元），首先第一階段需要上10小時的道路安全課程，和於駕駛學院內接受12小時的駕駛訓練，才能報考第一階段的「仮免許」（類似半個駕駛執照）。在12小時的駕駛訓練裏面，除了教基本的駕駛技巧，還會教怎樣駕駛「S字路」、「T字路」、通過鐵路道口等，很多是我之前沒有學過的東西。學員需於路試及格，並在50條筆試中答對至少45條，才能取得這個仮免許，之後才可跟導師正式在道路上接受駕駛訓練。

不少刁鑽泊車位小路 考試難度高

擁有仮免許的學員，需要再上17小時的道路安全筆試課堂及19小時的路面駕駛訓練，才可以報考正式的駕駛考試。在這次的路面駕駛訓練中，包括教授不同的泊車技巧及在高速公路上行駛要點等，十分全面。考試難度當然會level up，當中有不少刁鑽泊車位及小路；筆試更要在100條題目中答對90條，非常不簡單，所以考牌1-take pass在日本是一件非常不容易事情。及格後再要在指定時間內上3小時的急救課程，才可獲得日本認可的駕駛執照。

整個考車過程，如果你是一個非常勤力的學生，快則可以在2星期完成（日本叫合宿，顧名思義在兩星期內集中學車考車），慢則都要在9個月之內完成，不然要從頭再來。我現在剛考取了仮免許，目標希望在一個月內考取車牌，自由自在四處遊玩。

文：椰菜媽

作者簡介﹕新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第399期]