家家有禮：走進甜蜜數碼藝術館

以甜品為主題的「數碼互動藝術館」，就是一個好睇又好玩的藝術館！apm請來多個世界級藝術單位，包括新加坡藝術家Caramelaw、韓國時尚插畫師Nahum Kim以及IG界網紅小湯圓合作展出多幅NFT作品，部分更加入數碼動感影像效果，讓大家可看到作品生動有趣一面，亦可掃描作品上的QR Code，連結至NFT平台購買。而來自新加坡的插畫家Caramelaw（a.k.a. Sheena Aw）特意為apm中庭度身創作巨型甜蜜糖果池，裏面注滿了軟綿綿的棉花糖，還有大型冬甩及各式糖果公仔；另一邊糖果藝術牆上就掛滿了多部糖果機，只要於推廣期內追蹤apm Instagram或facebook官方平台，以及憑即日任何消費電子單據即可於糖果機扭糖果，滿載而歸。

此外，商場亦聯同場內逾100個商戶推出多項消費獎賞，包括以「美食．運動」為主題的促銷活動，以及每周最高消費會員將獲贈「龍蝦鮑魚8人盛宴」等，讓大家可盡情一次過食、買、玩。

apm數碼互動藝術館

日期：即日至6月19日

時間：上午10:00至晚上9:00

地點：觀塘apm

查詢：3148 1200

■送apm尊貴版禮品套

apm送出apm尊貴版禮品套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括帝苑餅店原味蝴蝶酥禮盒及Salley's Garden玫瑰中國茶系列禮盒。名額5個，每人可獲禮品一份。（圖2、圖3）

截止日期：6月7日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第399期]