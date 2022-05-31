長幼共融：豆丁愛粵劇 老友記迷流行曲 長幼兩代 以歌會友啱嘴形

文︰沈雅詩

Linda、Benny和兆忠都是退休長者，大家都喜歡音樂，亦不約而同參加了靈實長者地區服務中心的DJ訓練班，一起替中心的「靈實台」主持過36集錄音節目，為會員播送靚歌。然而，過去3人都是以打碟選歌為主，從未試過訪問嘉賓。不過，這天錄音室就非常熱鬧，事關主持人請來5個年僅4至6歲的小寶寶，更有趣的是，他們統統都是粵劇迷！

愛粵劇行頭漂亮

愛聽粵語流行曲、更是「姜糖」的Linda，對粵劇一竅不通，她很好奇一班小豆丁為什麼會聽粵曲、學粵劇？沒料到小一男生曜同竟搶着答：「因為化妝和衣服都很靚！」他身旁讀K3的樂瑤也和議：「那些頭飾很重的，經常把我弄得頭痛，但不打緊，最緊要好玩」。

說得興起時，幾個小嘉賓更即場演繹一曲《打擊翻版》（《游龍戲鳳》曲譜），「傻傻傻 點解要賣翻版 確係傻 購物購翻版 更仲傻……」不論唱「平喉」或「子喉」的，唱功都有板有眼，令75歲的Benny讚歎不已，「你們真的很厲害，我像你們這個年紀時，只是『一嚿飯』，什麼也不懂」。他透露自己在中學年代開始迷上英文歌，卻「聽唔明粵曲」。

與長者DJ傾偈無冷場

音樂無界，更是長幼共融的最佳橋樑。雖然這兩代人年齡相距逾半個世紀，但以歌會友，彼此都言談甚歡。30分鐘的節目，絕無冷場。小朋友又怎樣看這幾個長者DJ呢？4歲芯喬形容他們「很好人」，同是6歲的思辰和見澄，則異口同聲表示，和他們「傾偈」很開心。

或許正如兆忠所言，雖然粵曲和流行曲演繹的方式和背景有所不同，但樂曲響起，無論節奏激昂或悠揚，同樣扣人心弦，容易令人產生共鳴。想收聽「老友記」和小豆丁更多有趣訪談，可登入bit.ly/3Nw8R8C。◆

踏台板練膽量 演折子戲籌款

彈琴、跳舞、參加合唱團等，都是小朋友經常接觸到的音藝活動，若說到粵劇，則相對冷門。但原來讓孩子從小接受粵劇訓練，對成長有莫大幫助。聲輝粵劇推廣協會（下稱聲輝）一直開辦兒童、青少年粵劇訓練班，最年幼的學員只有2歲。會長芳雪瑩說，透過練習及台上表演，可鍛煉小演員的膽量和自信，並建立團隊合作的精神，「現在很多小朋友都是獨生子女，但粵劇是一台戲，學員之間需要合作、交流，這有助他們建立群體生活、發揮團隊精神」。

她又謂，粵劇亦有助學童提升中文能力及加深對中國歷史的認識，「每個劇目，我都會向學員解說故事背景、內容、傳遞的精神」。

小演員綵排 因劇情觸動痛哭

別以為孩子年紀小聽不明白，芳雪瑩憶述，曾有6歲小演員飾演《潞安洲》陸登一角，即使在綵排時，也聲淚俱下，「大家問他喊什麼？這個男生反問：『太太在我面前自殺，怎麼會不喊呢？』」。聲輝亦即將率領一班小演員為基督教靈實協會作籌款演出，芳雪瑩期望，藉此讓小朋友明白，可運用所學來幫助別人，並推動他們不斷進步。

◆INFO

2022「雛聲頌揚：兒童粵劇折子戲」

日期：6月12日（周日）

時間：下午2:30

地點：西九文化區戲曲中心大劇院

內容：演出劇目包括《牡丹亭驚夢之幽媾》、《再世紅梅記之折梅巧遇》、《鳳閣恩未了情》、《游龍戲鳳》等

票價：$2000、$1000、$600、$400、$200

查詢：2703 3380、2703 3378

詳情：www.hohcs-etouch.org.hk/jco2022

[Happy PaMa 教得樂 第399期]