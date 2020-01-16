本周FOCUS．採訪手記：模型風波 反思媒體教育

父母介入方式 影響孩子心理發展

從家長教育的角度，最值得討論的地方，不在於「父母要不要拖着子女」、「家長有否教孩子眼看手勿動」等管教方法，反而是，當孩子闖禍後，家長該如何「善後」。正如今期封面故事，註冊社工、品格教育講師也不約而同地指出，父母當下的介入方式，對孩子往後的心理發展，有着深遠的影響，因此家長必須謹言慎行，也不妨參考一下今期專家分享的應對策略。

社交媒體力量不可小覷

另一個值得反思的地方，是近年學界致力發展的媒體教育。今場小風波，之所以能夠一夜間成為全城熱話，源於有網民把拍攝到的事發經過上載facebook群組，男童的媽媽亦發帖訴苦，結果兩則帖子不斷被轉載和發酵，最終連報章和電子傳媒也加入報道。從這個事例，再一次證明社交媒體的力量不可小覷，任何人在網上發布一張圖片、一段文字，都有可能引發軒然大波。這樣看來，不單學生需要提升資訊素養，全民都需要教育。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第399期]