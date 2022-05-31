知多啲：接納孩子情緒 陪伴承擔責任

既是3孩之父，亦是6A品格教育認證講師的李灝濂（Vinic），固然享受一家大小一起shopping的樂趣，但每次出門前，他都會預先提點孩子需要注意事項，尤其將要去放置了很多易碎品的商店，就會再三提醒他們小心一點。不過，小朋友難免冒失，Vinic說，他的子女曾試過在店內碰跌人家的貨物，幸而沒有摔破，用不着賠款，但孩子多少也受驚，「因為店員表現得不高興，當孩子被陌生人喝止︰『小朋友，不要碰！』很自然會覺得驚慌」。

遇到這種情况，Vinic會先請小朋友停止搗蛋行為，再跟店員說抱歉，然後慢慢帶孩子離開現場，避免尷尬。遠離現場後，他會向小朋友解釋，下次可怎樣防止同類事情發生，「可能是不要觸摸商品，或經過『危險』的地方時，雙手放在背後，避免左搖右擺等」。

與孩子跟店員道歉

但若涉及商品損毁，需要賠償，Vinic認為，家長首要是陪伴子女在側，處理他們的情緒，「不要讓小朋友感到是要他自己一個人受罰。有需要時，可與他一起跟店員道歉」。

他續稱，當孩子闖禍後，家長應抱持6A品格教育裏的第一個A——Acceptance（接納），並從兩個層面去接納。第一個層面，是接納小朋友當下的情緒，例如驚慌、擔心、羞愧等；第二個層面，是讓孩子明白到，無論他所犯的錯有多大、後果多嚴重，父母都接納，並在他身邊陪伴。

6A品格教育其中一個 A——Accountability，指做錯事需要負責。但Vinic強調，責任是要合理，假如牽涉賠償，已遠超孩子可承受的範圍，也不要以賠償金額來增加小朋友的罪咎感，更勿用這手段迫使孩子「學乖」。

[Happy PaMa 教得樂 第399期]