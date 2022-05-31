News：藝術融入生活 塗鴉名畫變滑板掛飾

最近引入的產品，包括由比利時滑板潮牌The Skateroom生產的滑板掛飾，取材自塗鴉藝術家Jean-Michel Basquiat的1984年作品Pez Dispenser，掛在家裏盡展街頭藝術風；Faith Ringgold Woman Freedom Now雙滑板掛飾（$3280）則是復刻紐約哈林區女性藝術家Faith Ringgold 1971 年的作品Woman Freedom Now，表達對黑人權利的關注。如果喜歡打籃球，可考慮入手藝術家Marco Oggian與Round21聯乘色彩繽紛的Round21 Basketball（$1080）。

在figure界大受歡迎的BE@RBRICK也化身成實用家具飾品，日本香薰品牌Ballon旗下專門推出聯乘系列的擴香石支線Bibliothèque Blanche，跟東京藝坊合作，設計成BE@RBRICK香薰擴散器，只要將精油滴在表面，便會自然揮發芬芳氣味。其外形為BE@RBRICK坐下來時的輪廓，身體為白色擴香石物料，雙耳則有多種顏色配搭，讓人想收藏一整套不同款式。●

網址：momastore.hk

文：張曉冬