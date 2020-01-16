$7800公仔 13年後變81.9萬元 玩具figure天價之謎

店方於事發後不久曾發出聲明，表明那產品不止是一個大型擺設，背後還有版權與開發費用等一連串成本……講白少少，人工燈油火蠟全部都是錢。生意經不在此討論，但這尊1.8米高的天線得得B一跌即碎，究竟是用什麼物料製造？玩具店未有標明材質，而根據流傳照片，有人說是用UV curable resin（光敏樹脂）製成，有人則說是polystone。光敏樹脂常用於近年十分流行的3D打印製品，多用於原型設計和製作上，但因較輕和脆身，較少製成大比例產品；Polystone則常用於量產製品，不少天價art piece也以此材料製造。Polystone過硬易折又重，亦有明顯先天限制，需要小心存放，卻常被選作大比例作品的材料，為什麼呢？

Polystone大擺設 保留原型細節

Polystone，中文譯為寶麗石粉樹脂，是樹脂與石粉混合而成的材質，適合用來製作大比例作品。在polystone未走入尋常百姓家前，較常用於日本玩具店的「店頭品」，即玩具生產商製作的等身大作品，讓玩具店放在舖面，作招徠及鎮店之用。不似大家熟悉的搪膠啤膠，動輒以千件、萬件為生產基數，polystone產品可以雙位甚至個位數為生產目標。

再上多少少考古堂，這類等身大的店頭品，最初多以FRP（fiber-reinforced plastic，玻璃纖維）製造，但因為FRP在大量應用下產生了一些環保問題，加上polystone在保留及還原原始雕刻的細節上，比FRP更勝一籌，polystone亦更易做出瓷器的質感，因此愈來愈流行。

等身大「店頭品」走入百姓家

隨着玩具figure受眾長大，消費力提升，開始想把這些象徵童年回憶的大型作品搬回家中，所以早在十多二十年前，這類大比例作品開始出現和流行，題材更由日本機械人轉移到電影經典角色如《星球大戰》、《未來戰士》、《鐵血戰士》、《鐵甲威龍》等。近年漫威英雄電影大流行，相關角色的1比1產品也愈出愈多。

然而，polystone亦存在一些先天限制。全球生產高質polystone大尺寸產品的品牌少之又少，除了手工之外，產品的設計及安全都有極高要求，例如符合出名嚴謹的Disney的要求，可推出這類大比例產品發售的，全球只得3間公司（其中一間是香港品牌）。至於早前事件中大家討論的主角產品，看公開資料似乎是新進品牌製作，小的才疏財更疏，無緣親見產品，也不便看圖作文。

奈良美智「失眠夜」升值逾100倍

說回polystone上，雖然有生產數量等先天限制，但亦有無可取代的優勢，線條輪廓比塑膠細緻銳利得多，原型的還原度較高，配合小量生產，十分適合藝術家推出限量優質產品art piece。要數這類產品的經典作品，不得不提香港品牌How2work與日本藝術家奈良美智在2007年合作推出的Sleepless Night（Sitting），當時售價1000美元（約7800港元），限量製作300件，讓一眾財力有限的奈良美智粉絲可以超抵價入手；然而，由於其優良手藝及嚴格品質管控，收藏價值不斷上升，2020年富藝斯與保利拍賣合辦的二十世紀及當代藝術和設計日間拍賣上，其中一件Sleepless Night（Sitting）以81.9萬港元成交，升值超過100倍，令本來已頗興盛的polystone art piece市場更上一層樓。

一如文首所寫，女士鍾愛的手袋，可以因為品牌、手工、產量、歷史地位等原因而價值不菲，一件polystone art piece也會因應藝術家、工藝、歷史背景、作品意義等被賦予價值，價位由數千、數萬甚至數百萬元也不足為奇。

●作者Profile：加代，喜歡玩具和漫畫的怪叔叔

文：加代

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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