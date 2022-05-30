膚見：像福爾摩斯般斷症

還記得當時St. John's Institute of Dermatology主管Professor M Greaves，第一次跟我們見面（其實大家已是擁有幾年經驗的醫生），問同學是否認識福爾摩斯？雖然同學大部分都來自亞洲及南美，但對這個私家偵探也有些理解。他說皮膚科醫生的斷症跟褔爾摩斯查案方法很相似，細心聆聽及觀察入微是必須，要去到幾細微呢？就像偵探從觀察書信中的紙張就知道它是從哪裏寄出，又或者從信中字迹就知道是用左手寫還是右手等。我當時心裏想起一個笑話：以前警局都有關公像，不知皮膚科醫生會否放福爾摩斯像呢！

教授這段說話真是金石良言，雖然現在科技發達，有很多影像儀器協助，但皮膚科斷症過程仍需要細心聆聽、觀察入微及運用邏輯等去解決病人迫切問題。可惜Professor Greaves於2021年1月在家中安詳離世，享年87歲。從他的弔文中得知，2010年英國報章The Times選他為英國出色皮膚科醫生（Britain's top dermatologist）。

他有可能每一年都對莘莘學子講述福爾摩斯故事，但相信不是每一個都像我那樣上心。

「勤力」洗頭反惹禍

很多病人因頭瘡問題求診，大部分是中年男子，病人常見於春夏季節交界，每次服完一個療程抗生素後，過幾個星期又再復發。對於復發這個問題，教科書沒有什麼建議，沒有解釋原因。但這種情况實在常見，為什麼不斷復發，我到底又忽略了什麼事情呢？所以我決定跟病人討論洗頭水及洗頭習慣，相信最大可能是他們認為自己頭油太多，所以會用強烈去油洗頭水或肥皂日日清潔，甚至早晚清潔。持續這樣做，時間一長，頭皮屏障會受到破壞，容易受感染。而抗生素只是治標不治本的方法，真正有效方法是減少清潔次數及用溫和洗頭水。當解釋了前因後果，大部分病人都很快理解及改變，問題就會慢慢得到解決。

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文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）