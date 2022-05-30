醫言有理：骨髓 脊髓有別

骨髓容易與脊髓（spinal cord）混淆，後者屬人體神經組織，位處脊骨（spinal bone）中央虛位，連接腦部至周邊神經線系統。廣東點心「牛骨髓」，其實是牛脊骨內的脊髓神經組織，與骨髓無關。

抽骨髓（bone marrow aspiration and biopsy）與腰椎穿刺（lumbar puncture）乃兩種不同手術，功用各不同，容易混淆；兩者皆屬簡單小手術，可以在病房或日間手術中心做，不需要入手術室，亦毋須全身麻醉。

抽骨髓手術 數分鐘內完成

不少血液病源自骨髓，包括貧血、白血病及血小板數量減少，抽骨髓有助確診。病者側身臥牀，醫生在盆骨旁邊的位置入針，因這地方骨頭非常貼近皮膚。入針前先局部注射適量麻醉藥，與牙醫拔牙相似。手術一般數分鐘內完成，只有些微不適，主要是針口麻木，休息半小時可回家。骨髓樣本有兩部分，包括骨髓血（marrow blood）及骨髓活檢（marrow trephine biopsy），全送血液病理實驗室化驗，包括顯微鏡檢驗、流式細胞分析、染色體檢驗、分子基因檢測分析等。

中央神經系統包括腦及脊髓，外層有腦膜（meninges）及腦脊髓液（cerebrospinal fluid）保護；腦脊髓疾病，如感染、癌症及免疫系統疾病，腦脊髓液可能受影響，檢查腦脊髓液有助確診。同樣側身臥牀，醫生在兩節腰椎（lumbar spine）之間入針，抽取腦脊髓液檢查，包括生化測試、顯微鏡檢查、微生物學檢驗等。入針前先局部注射適量麻醉藥，抽針手術數分鐘內完成；術後必須臥牀數小時，頭低腳高，以避免頭痛反應。

不少病人非常抗拒抽骨髓及腰椎穿刺，怕痛怕危險；其實兩者皆屬小手術，術後一般只會有些微不適，不必太擔心。

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文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）