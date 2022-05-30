知多啲：打斛斗扭轉輸卵管？

仁安醫院婦產科顧問醫生周寄雯表示，畸胎瘤（皮樣囊腫）和朱古力瘤（子宮內膜異位囊腫）等不但相對較重，而且它們沿着卵巢生長的黏着面亦較窄，「當郁動得很厲害，譬如打斛斗、做空中瑜伽等，整個人倒轉時，（瘤）有可能沿着血供的地方扭轉，就會出現併發症，如缺血，甚至破裂」。

卵巢或因缺血壞死

婦產科專科醫生方秀儀指出，畸胎瘤、朱古力瘤等是病理性囊腫，屬異常細胞增生，不會隨月經周期自然消失；但不一定是惡性，多數卵巢囊腫屬良性。視乎囊腫大小及位置，患者或會有以下徵狀：

畸胎瘤——腹痛、腹脹或摸到下腹有硬塊

朱古力瘤——經痛、行房疼痛、不正常陰道出血

另外，生長在子宮的漿膜下肌瘤也可能因劇烈活動而扭轉。方秀儀指，漿膜下肌瘤患者或會出現腹痛、腹脹、下腹有硬塊，若肌瘤在子宮前壁，可能會壓住膀胱引致尿頻。患有以上囊腫或肌瘤未必會出現徵狀，如有懷疑，建議做盆腔超聲波檢查。

此外，輸卵管積水，水分增加輸卵管重量，也有可能因劇烈活動而扭轉，不過屬較罕見情况。「我遇過一個個案，是個11、12歲妹妹，不知為何輸卵管有積水，可能是先天，她在打斛斗後肚痛，痛得嘔吐大作。檢查發覺有東西扭轉了，我們估計是卵巢問題，但手術時發現是輸卵管扭轉了……如果遇見（囊腫、輸卵管）扭轉的情况，基本上都要手術治療」，周寄雯指出，因為患者腹痛嚴重，止痛藥和打針都未必能紓緩。再者，如果囊腫或輸卵管是連同卵巢血供位置一同扭轉，卵巢有可能因缺血而壞死，因此要做緊急手術，盡快恢復卵巢血液供應，「一些患者痛了幾天才求醫，就算解開扭轉，血供未必能恢復，無辦法下需要切走壞死組織，有可能不幸地失去一個卵巢」。

定期做盆腔超聲波檢查

黃體囊腫破裂防不勝防，凡有生育能力的女性每個月排卵都有風險，但周寄雯不建議因而不做運動。不過，如有病理性卵巢囊腫，在未接受適當治療前，宜盡量避免劇烈運動。周建議，定期做超聲波檢查，可以及早發現有否患上卵巢囊腫或其他婦科病症，及早處理。

方秀儀指出，如沒有病徵、相關病歷或家族史，建議可於每年子宮頸抹片篩查時，一併做盆腔超聲波檢查。