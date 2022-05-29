星期日現場：「說揸巴士是夢想，怕會被人笑」 女巴迷車長 盼搣甩性別定型

醉心巴士 21歲即考牌

細閱滿意的成品後，利寶倫才喘着氣解釋道，「這輛車是目前最舊的一批車，而且開起來感覺很爽，基本上一看見自己開過的車就很想拍下來！」22歲的利寶倫留着一頭深啡長曲髮，前額頂着利落的齊瀏海，白皙的臉上架着一副黑色幼框眼鏡，但鏡片下閃閃發亮的粉紅色眼影依然清晰可見。在甜美的外表下，利寶倫對巴士情有獨鍾，曾經因着對一輛巴士心心念念，於是萌生當巴士維修員的念頭。去年她剛滿21歲，達到商用車輛駕駛者的法定年齡後，隨即報考巴士牌照，豈料「一take pass」，成為某巴士公司至今最年輕的女車長。

利寶倫生於單親家庭，亦是「巴士世家」，媽媽現任職巴士司機，公公曾擔任巴士站長。她憶述中學時期，每逢月尾零用錢見底，放學後就會特意坐上媽媽工作的巴士遊車河，等待她回廠交車後一起去吃飯，其間經常留意媽媽行車時的舉動。「有一次，我乘巴士時睡過頭了，驚醒後發現自己身在總站，四周已空無一人，幸好平時有留意媽媽開車，才懂得自行開緊急掣離開車廂。」利寶倫笑說，第一輛愛上的車，還是媽媽平時上班最常駕駛的巴士。兩母女居住在屯門南一帶的公屋，位於九巴車廠附近，從家裏的窗戶向外俯視，數百輛巴士並列之景盡收眼底。

每逢大時大節，利寶倫經常跟巴士一起度過，生日時，她總喜歡獨自到樓下廠外靜靜地看着喜歡的巴士，「當作巡視一下業務」，又會跟同為巴士迷、巴士司機的男友特地回廠觀看巴士泊車，「有次除夕，我跟男朋友坐巴士出去看煙花倒數，結果街上太多人了，我們兩人決定留在巴士裏倒數，很無聊對吧？」嘴上說着自嘲的話，她卻一臉怡然自樂。

收藏模型 珍藏零件

喜歡收藏巴士模型的她，家裏客廳放有一個白色透明櫃，其中一格放滿多個連盒巴士模型，完整度恍如從未開封，利寶倫說這裏只是冰山一角，由於模型不宜受陽光直射，衣櫥才是重頭戲。客廳的餐桌下還擺放着一塊看似鐵皮，實為一輛已退役巴士「利奧猛獅」的旁板纖維，是她日前專門到劏車場，花了整整八百大元買回來的珍藏，「車主人很好，還送我一個燈殼」。此外，利寶倫還有一個揭頁文件夾，專門用來收藏「飛單」（車長的工作紀錄表），「因為上面會寫有自己的名字、巴士的車牌、車型等，就好像跟它們合照一般」。

近水樓台，利寶倫經常盡用地理優勢捕捉特別車型，「看見它開車，立刻帶上相機出門，通常剛好就能碰見它駛出廠」。同時，她選擇每天舟車勞頓地跨區上班，「因為那裏的車型較多，而且大多是我喜歡的舊車」。訪問當天，利寶倫被編排駕駛的路線，從她家出發前往總站取車，單計去程，一共要乘坐三程車。由她掌軚的首班車，開出時間為上午11時半，惟上班途中不幸遇上屯門公路塞車，跟站長周旋一輪後，才得以延至12時12分開車。

下午1時半，利寶倫開完兩程車後回到巴士總站，趁着空檔急步往流動廁所如廁，又趕緊到員工休息室盛水，她一邊滑着員工的出勤應用程式，一邊說道：「好像又到我開車了！」此時，站內約有十多名候車乘客，她連忙跑到駕駛席啟動引擎，一邊上客一邊戴手套、調校報站器，休息時間不足7分鐘，她又要開車了。

女巴迷少見 遭「點相」討論

時至今日，儘管女性司機明顯增加，但於巴士迷或巴士司機群體中，女性仍屬「罕見人種」，利寶倫稱不時會聽見大眾表露對年輕女性的定型，「嘩！咁後生？揸巴士？」「吓？有女巴膠？」「阿妹，你好細個。」她對此不以為然，「如果你有留意的話，英國也有很多女巴膠，好些甚至把整輛巴士買回來，所以其實很正常，只有香港才這樣。很多空姐也因為喜歡飛機而當空姐，為何巴士就不可以？」

正因女性巴士迷屈指可數，願意以真面貌示人、活躍於社交媒體的更是寥寥無幾，令利寶倫不時備受矚目。2018年2月，她在社交媒體上開設了名為「利寶倫馴服猛獅 lee.bo.lun」的專頁，「這是以前很喜歡一款車型的中文譯名」，專門用來發布自己拍攝的巴士照片，她總愛在照片下配上情歌歌詞，其中一張是巴士司機位的黑白照，她用《倒數》的歌詞作為照片說明：「愛着為什麼不說呢，難道錯過了才來後悔着，誰夢未實現就醒了，誰心未開過就灰了」，她笑稱那張照片是在懷緬一輛已退役的「利寶倫」，無奈來不及考取巴士牌照，它便提早退役了。

在「利寶倫」的巴士照片海中，不難發現有數張是她與心愛巴士的露臉合照，因此她早已被眾多巴士迷「點相」。訪問當天，她如常地駕駛巴士，過程中不時有巴士迷在路旁拍照，利寶倫見狀便別過臉去，「這款車很特別嗎？我不覺得啊！」中途靠站時，遇上一個巴士迷朋友Edison，他說有人在群裏「報料」稱看見她今天駕駛該路線。利寶倫憶述，日前曾被派駕駛一輛全新的特別車，打算自行拍照留念，怎料在拍照期間就被人在後偷拍了，後來更在巴士迷的群組中廣傳，「他們前世未見過女人嗎？即使是其他年輕女司機，也會被討論一番」，她滿臉不解地說道。

挑戰影「標準相」被睇小

在巴士迷圈子中，還流傳着一套對「好相」的不成文規定。巴士相大致分為兩類，分別是「標準相」和「情景相」。標準相的規條繁多，必須清晰地拍到車頭和車身，且比例須為1:2:5，同時巴士不能被樹、欄杆、路牌或其他車輛遮擋；至於情景相，則是將巴士融入四周景物一起拍攝，需要較多構圖創意。利寶倫指出，由於拍攝標準相的難度較高，大多男巴士迷偏向喜愛拍攝標準相，多數女生則以拍攝情景相為主。她憶述過往屢次挑戰拍攝標準相，都會被男性巴士迷朋友勸喻：「你還是拍情景吧！」

她表示，雖然日常較喜愛拍攝情景相，捕捉喜愛的巴士駛過美景，但並非基於男女能力分野，而是認為標準相過於公式化。隨着當下巴士迷愈趨專業，不但有專門的手機應用程式供人搜尋巴士資料，只要在巴士攝影數據庫網站輸入欲追攝的巴士路線，更有詳細的標準相拍攝教學，列明鏡頭位置、快門、光圈、焦距等資料，「人人都是這樣拍，其實很沒趣！倒不如由自己想一些特別地方，起碼是別人未去過拍的」。

揸巴士一刻確實開心

近些年，每遇新鐵路通車、新巴士落地，鋪天蓋地的新聞報道，盡是愛好者行徑瘋狂怪異的一面，社會大眾普遍以貶義詞統稱愛好者——「巴膠」、「鐵膠」，驅使巴迷圈子衍生出「巴敗」一詞，用來統稱一些行為不當的巴迷。雖然利寶倫向來對巴迷身分不遮不掩，但因社會偏見及性別定型而生的困惑感，卻在言語間表露無遺，「我有時也會覺得自己很奇怪」，「若說駕駛巴士是我的夢想，我怕會被人笑，但駕駛巴士的一刻，確實能使我開心」。

訪問到最後，利寶倫默默地在手機備忘錄上記下一個時間，筆者好奇一問，她表示一會兒打算再去追攝一輛特別車，「今早拍得不好，我想再拍過」。送筆者上巴士後，利寶倫背着相機昂然闊步，逆着社會給女性的枷鎖，繼續追求這個再正常不過的興趣。

文˙盧紫菁

圖˙受訪者提供

編輯•林曉慧

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