周日話題：天線得得B——商場搞展覽嘅問題

除傳統畫廊外，我過去亦曾於不少非傳統空間搞展覽，公共屋邨商場的漫畫展，以至中環商廈高層擺巨型吹氣雕塑都有，其困難和繁瑣，遠較傳統展覽空間複雜。

非傳統空間，基本展覽設施如光、電、聲浪等都不能輕易取得和控制，還要考慮場地性格會否干擾擺設和觀看過程，當然還有人流控制，展覽設計者更要考慮展品和觀眾的安全。戶外展出嘅技術安排如電力燈光來源，還要留意風速雨水對展品和觀眾安全可能的影響。展品受損當然可惜，如有人因此受傷就更大件事。專業地在公共空間搞展覽，更又要考慮展品和空間的特色，技術上可以是個複雜噩夢。由於公共空間範圍太廣，依度只聚焦商場依類室內公共場所嘅展品擺設。

不同博物館 擺放有技巧

擺展覽嘅基本要求，係突顯展品性格特色，及保障展品和觀眾安全。容易破碎展品如陶瓷或玻璃，在人流暢旺地方如商場必須格外小心。貴重易爛的要放在透明膠或不碎玻璃箱內，再鎖在展覽台架上。大的展品未能套上「保護罩」，至少放在展覽平台架上，除了設定觀眾可進入範圍外，更為展品增加貴重感。便宜點方法可用繩做欄杆包圍展品，阻止觀眾太接近。

喺商場睇展覽嘅觀眾，大都不是博物館常客，可能只係一家大細消費娛樂期間順便看看，甚或只是要過對面厠所經過畫廊看看而已。專程去博物館看展覽的，會有不同態度，知道展出藝術品貴重，加上白盒子空間的肅靜，往往會謹慎跟隨展覽設計之人流方向。商場內訪客可以自四方八面游走，也不一定在看展品，小孩可能在走動捉迷藏，展覽擺設因而要特別小心，方法也要調節，例如「勿觸展品、損毁要賠」這類警告牌，放在地上不要說小孩，大人也看不到，必須把展示牌高放但又不干擾展品，這需要高度技巧，如不因應場地的迥異而調整，出事只係遲早問題。

在非傳統空間如商場擺展覽，如有展品損毀或觀眾受傷，觀者當然有責任，但展品擺設者更需承擔責任，因為他們必須有專業知識和觸覺，考慮在這些空間展出可能出現的各種問題，單責怪任何一方都是絕不公平。

作者曾任香港藝術中心展覽總監、上海當代藝術館創館館長，及中文大學文化管理碩士及學士課程主任。

文˙何慶基

編輯•利永倫

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