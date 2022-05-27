千呎圖卷 透視香江美好

走入畫家余元佳位於太子的品石苑，古雅的畫室掛滿他的作品，有含蓄的花、靜謐的山水風景，也有書法作品等。余元佳的學生幫忙翻開迷你版的《千呎香江圖卷》，迷你版是把原作縮印的橫幅長卷，記者觀看作品時，仍能感受到香港的風景連成長畫，在紙上延綿不斷的震撼。

花6年蒐集資料 2年繪畫

已捐給香港藝術館的《千呎香江圖卷》，是余元佳繪畫生涯中的重要作品。自從1987年起，總共花8年時間完成。他為集中精神繪畫，當時放下為報章、書本等要做的工作，最初6年攀山涉水蒐集資料，走遍香港山頭，以拍攝或速記記下共187個景點。

之後他再用2年時間整理和繪畫作品，他說自己當時「愈畫愈興奮」，晚上睡覺時都會因掛念作品而醒來，繪畫的難處之一是要注意視平線等；如今看着作品某些部分，他仍會記得並分享自己當時如何多走幾步看不同的風景，再繪畫出想要的景物。那2年雖然疲倦，但亦順利完成作品。畫作由沙頭角開始，繪畫到石澳，他特別在沙頭角的部分畫了雁，象徵從內地來港的人；亦選擇繪畫春天的香港，因為更有生氣。

「香港處處風景都美」

余元佳的靈感來自北宋畫家張擇端的著名長卷《清明上河圖》，他因為曾經臨摹該畫，對於畫中的透視畫法非常感興趣，便想以同樣手法繪畫。在畫香港前，余元佳曾想過以同一形式繪畫廣州風景，但香港處處風景都美，建築整齊而顏色漂亮，最後選擇以香港為題材。在1980年代初，中英為香港前途談判後簽署聯合聲明，那時香港出現移民潮，余元佳就決定動筆，他剖白當時的心情：「不如自己試試，畫好風景，讓香港人留下來啊！讓他們看到自己身處的地方多美。」

畫中行人 包括自己

與余元佳聊天，他又從書櫃翻出珍藏的作品——畫於2002年的《香江古情今貌》，是與《千呎香江圖卷》互相配合的作品。相比橫幅書畫卷，此作品由多幅垂直單張畫作組成，以經摺式冊頁裝裱，如果說《千呎香江圖卷》畫的是遠景，那麼《香江古情今貌》畫的便是近景，多數風景亦由上而下觀望，但會看見車與船，黃大仙祠與天星碼頭旁的路人，余元佳還會把自己畫成當中的一個行人，又會在冊頁上為這些畫中風景留下文字紀錄。

此作品仍屬於余元佳，未被博物館收藏，但能想像若與《千呎香江圖卷》，一遠一近地呈現香港風景是最好不過。《千呎香江圖卷》共由132張畫組成，高1.05米（約3.4呎），長度達303.6米（約1000呎）。1995年底，這張國畫長卷曾於中環大會堂低座展覽，從照片可見，要展示全幅長卷需用盡整個場館的空間，甚為壯觀。余元佳以長卷《千呎香江圖卷》和經摺式冊頁《香江古情今貌》組合、整理香港風景，以畫筆記下了回歸前後的香港。

疫情影響少作畫

余元佳生於1943年，是廣東台山六槐人，師承嶺南派。將近80歲的他近年深居簡出，生活主要是繪畫及教學。社會運動和疫情對他影響甚大，特別是疫情令繪畫班取消，他也少了畫畫，直至近月疫情稍緩才有興致繪畫，他最近從網絡看旅遊節目，繪畫桂州的風景。余元佳自言這3年很受環境影響，如果社會安定創作時會更安心，因為他近年不能去太遠的地方，故較少機會畫大型香港風景作品。

文：胡筱雯

編輯：王翠麗

（本版刊出的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）