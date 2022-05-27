城隍廟、蓮花宮、北帝廟 新巴2號遊港島非凡古廟

入廟未必會拜神，但「五臟廟」就必定要祭一祭。我們不忘發掘古廟附近的美食寶藏，帶大家走一趟充實飽足的廟宇遊。

（1）筲箕灣站

咁近城隍廟 歎杯提子葛菜水

入廟要趁早，今次廟宇遊從筲箕灣開始，出發前若想先吃點早餐，可在筲箕灣巴士總站附近逛逛。麵包店the little bakery的工業風招牌，在舊區街道上格外搶眼，售賣的無添加劑麵包如竹炭黑芝麻番薯包（$13）、三重朱古力包（$16）等口味獨特。麵包用上法國品牌Valrhona的朱古力、Elle & Vire的鮮奶油等高價食材製作，每日新鮮出爐。區內長者較多，師傅為此特製無添加劑產品，甚至是無糖、生酮麵包，讓大家食得安心。其中一名店主Jojo說：「有客人初初覺得不夠味，尤其朱古力曲奇。」但他們堅持用朱古力粉而不加香油添加劑，希望忠於食物原味。「有些客人特別是婆婆，平日在超市買包習慣一次買好多，我會提他們食得晒先買」，因無添加劑麵包不能放太久，第二天便要放入雪櫃。記者試了綠茶麻糬包（$11），低糖做法令芝麻等材料味道更突出，煙韌麻糬增添口感。店主特意訂製模具製作的小型車輪包（$12）亦值得一試。

離開麵包店向左走，可到經營接近30年的涼茶舖華佗館，歎杯正山香涼茶（廿八味，堂食$12）、茅根竹蔗水（堂食$12）。記者推介市面少見的提子葛菜水（堂食$12），味道微甜回甘，有別於平常帶鹹味的葛菜水，富淡淡提子乾香。老闆兒子黎先生提到，其葛菜水以提子乾、葛菜乾、羅漢果等煮滾而成，稱有助寧神安睡、潤肺潤膚。

從涼茶舖步行約5分鐘，可抵達今日行程第一間廟宇——筲箕灣城隍廟。該廟位於筲箕灣東大街與金華街交界，原稱福德祠（即土地廟），1877年由當地民眾集資興建，已列為三級歷史建築。初期主要供奉土地及五通神，曾易名五通廟；至1974年擴建，塑造城隍像供奉，改稱城隍廟。相傳城隍為兼管陰陽的神祇，看管陽間官僚百姓及地方治安，處置陰間惡鬼。除城隍外，廟內亦供奉太歲、十王、五通神及土地。

其中五通神的由來眾說紛紜。1990年代本港曾上映以五通神為題、黃秋生主演的三級片，片中五通神做盡姦淫殺戮之事；而據《入廟拜神——遊走香港廟宇》一書提及，五通神指年神、月神、日神、時神和福神，合稱五福之神，傳說能為人轉運及申冤。

離開城隍廟，沿金華街走3分鐘至愛秩序街的2號新巴筲箕灣站，登上往中環方向的巴士，向大坑蓮花宮進發。此趟車程約25分鐘，可休息一下或靜靜欣賞英皇道兩旁街景。

（2）皇仁書院站

獨特蓮花宮 火龍驅疫起點

在皇仁書院站下車，沿銅鑼灣道往大坑方向走，左轉至蓮花街便到蓮花宮。

主祀觀音的蓮花宮，約建於1863年，已列為法定古蹟。蓮花宮建築風格獨特，重檐攢尖頂的前殿呈半八角形寶塔狀，與長方形正殿（後殿）之間沒有天井，廟門設於左右兩側，有別於一般廟宇設置在中央。廟宇前半部建於平台之上及以石柱支撐，後半部落於巨石上，惟現時該巨石為外牆所擋，僅可於廟內見到部分。

蓮花宮與大坑舞火龍的習俗關係密切，這項已列入第三批國家級非遺代表性項目名錄的活動，有逾百年歷史，相傳緣起於瘟疫。1880年颱風吹襲大坑村，據說一條大蟒蛇吞食村裏家畜，被村民合力打死。翌日，大蟒蛇屍體失蹤，村內開始發生瘟疫。村中父老表示獲菩薩報夢，於中秋節前後三晚舞火龍繞村遊行同時燃燒爆竹，可驅瘟疫。習俗流傳至今，每年農曆八月十四至十六，插滿香支的「火龍」，在大坑區大街小巷巡遊前，會先到蓮花宮向觀音參拜祈福，巡遊後焚燒「火龍」，寓意趕走疫病，保居民平安。在疫情一波未平一波又起的今天遊蓮花宮，別有一番感觸。

（3）柯布連道站

重量級北帝廟 清代名將拳書坐鎮

回到皇仁書院站跳上2號新巴，坐6個站到柯布連道站下車，步行約10分鐘可到隆安街的灣仔北帝廟。

灣仔北帝廟（玉虛宮）為法定古蹟，合共有3個殿堂，規模在港島廟宇中數一數二。主體建築在1863年建成，其落成年份刻在廟前進部分的背檁上，在本地傳統中式建築中罕見。基本設計採兩進三開間結構，中間為香亭，兩側各建偏殿，皆以青磚、麻石及木材築砌。廟宇供奉的北帝銅像鑄於明代，銅像袍角刻有「大明萬曆三十一年」（1603年），比廟宇歷史更久。古人相信祭拜北帝可求壽，此外北帝屬水神，因南方的水來自北方，故南人相信祭祀北帝能息水患和保舟楫安全，祈求五穀豐登、魚獲大順。

參觀北帝廟後，可順路到附近「玩具街」太原街尋寶，手工針織衣物、水果、參茸海味、玩具手辦、涼果等五花八門。其中位於太原街與交加街交界的101涼果，據稱連前美國駐香港及澳門總領事夏千福亦曾到訪。留意101涼果分街檔和地舖兩部分，據店員稱，街上擺賣的檔口已在相同位置做了30多年生意，主打懷舊小食如南乳椒鹽餅、水泡餅、蝦子花生、山楂餅等；檔口斜對面的地舖則開業近1年，擺賣泰國蜜糖辣汁魷魚片（$200/磅）、泰國無糖芒果乾及火龍果乾等新產品，種類繁多。

走完一天路程，又是時候祭五臟廟。春園街去年開了一間餸菜麵底選擇多多的十兄弟車仔麵，曾於1小時內賣出100碗牛筋腩車仔麵！經低溫慢煮3小時的牛坑腩及醃製8小時再慢煮的牛孖筋入味軟腍，牛味十足。腩汁湯底清而不淡，嗜辣的可加秘製辣汁，以10多種香料製作，更冶味！

■新巴2號

班次：15至30分鐘一班，「新巴城巴」App提供巴士抵達時間

收費：全程$4.9

車程：西灣河（嘉亨灣）至中環（港澳碼頭），約65分鐘

註：受疫情影響，行車班次和路線或有改動，出發前宜留意官方公布

■Info

˙the little bakery

地址：筲箕灣南安街1至7號 嘉裕大廈地下A6舖

查詢：9828 6748

˙華佗館

地址：筲箕灣南安街8號A地舖 筲箕灣城隍廟

地址：筲箕灣金華街

查詢：2569 2837

˙大坑蓮花宮

地址：大坑蓮花街

查詢：2578 2552

˙灣仔北帝廟

地址：灣仔隆安街

查詢：2573 2086

˙101涼果

地址：灣仔交加街嘉威閣4號舖

˙十兄弟車仔麵

地址：灣仔春園街地下16號舖

查詢：6226 1886

文：植蔚卿

圖：馮凱鍵、曾憲宗、黃志東

編輯：林曉慧

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