Art Central、Art Basel從本地到國際 年輕藝術家施展魔法藝力

在文化經濟學家、Arts Economics創辦人Clare McAndrew撰寫的《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》提及，2021年香港高淨值藏家相對其他地區，較願意向新畫廊及新藝術家購藏，今年Art Central有41間新畫廊參與，Art Basel則有約30間新畫廊。Art Central的展會總監Corey Andrew Barr表示重視本地藝術，本地畫廊佔參展畫廊約79％，而Art Basel一如以往地國際化。

罐頭中的風景 劏房中的衣服

Art Central有一個甚有意思的新項目是「香港製造」，讓香港獨立藝術家投稿藝術創作，共收到逾650件報名作品，最後策展顧問瞿暢選出40名藝術家共65件作品展出。對瞿暢而言，她挑選作品時會看藝術家的作品集和藝術風格等，但如果要以內容來概括，她說︰「我很喜歡一些很個人的作品……我覺得作品要帶着日常生活的溫度，是會比較打動我的。」她再精選幾件作品介紹，大部分都反映了個人情感與城市景觀，例如藝術家劉寶欣2件作品：Spectacle是在空罐頭中畫了香港城市風景，而Crowd space, the sub-divided flat系列則繪畫了劏房中堆積的衣服。如想支持未有畫廊代理，或者年輕的香港藝術家，此部分值得一逛。

看藝博會，各種大型藝術裝置總會吸引觀眾。Art Central便有「異體雕塑及裝置項目」，展出6名藝術家的作品，當中最矚目便是入口位置掛了藝術家杜煥的作品《神荼鬱壘不在塲》，神荼鬱壘是中國民間信仰的門神，而杜煥的作品主要是竹紮雕塑，用上竹和紙傳統的物料，創作出的奇幻生物卻有歐洲立體主義畫作的感覺，既像東方又像西方藝術，作品無法歸類，正如香港中西夾雜傳統下誕生的新文化，杜煥的策展人Laure Raibaut欣賞作品有解構主義意味，突破觀眾想像。

這年「異體雕塑及裝置項目」主題是「魔法念動」，其他作品亦有強烈的幻想成分，令觀眾初看時一頭霧水，仔細看卻像在作品中遊戲般甚有趣味，例如藝術家李思汝的The Magical Hoop，以洗衣店為主題，但挖一個洞讓觀眾穿梭至歐陸風的房間，瞿暢認為這寓意了從無力的等待找到行動的希望的過程。

Art Basel今年沒有請策展人負責策展大型藝術裝置，相對之下記者好奇瞿暢角色是什麼。瞿暢表示從策展角度，她重視作品是否回應現實，「當整個世界都依賴理性，好難想像新的世界與新的現實，新的與人關係和思考邏輯等，那magical thinking可以幫助你打開新的思考」。所謂魔法就如文學中的「奇思」，而在瞿暢介紹下，亦會覺得Art Central的裝置作品相對Art Basel的來得連貫，魔法主題同時亦提升了Art Central相對貼地而有活力的形象。

「忐忑」樂章 聽心跳聲

另一個要看大型裝置的原因，是這些可能高超過10米的裝置難以在畫廊或藝術空間展示，只能在藝博會或博物館才看得到，例如Art Basel中藝術家冰逸的《黑洞波相，地質波相，水生波相》及藝術家陳麗雲的作品Dreconstructing皆由高空懸掛，下垂至地，視覺上甚為震撼。而視覺之外，以聽覺效果為主的裝置作品，有媒體藝術家梁基爵2015年創作的《忐忑》，作品由40個播放器組成，他錄下自己的心跳聲播放，心跳聲是低頻的，播放帶來的震動能驅動動力裝置，使裝置像樂器般發出聲音，梁基爵認為「音樂不止聽得見（audible），亦可以轉化成能量」，透過編排心跳聲的音量與速度，變成「忐忑」的樂章。他所屬的藝廊漢雅軒另展出他的幾幅平面作品，亦是在視覺上呈現聲音與音樂。

彩燈下膠袋刺繡 金魚街印象

在Art Basel現場觀察，最多人駐足的裝置作品卻是較輕巧的「膠袋」——藝術家許開嬌的作品《膠袋刺繡：香港金魚街二》。許開嬌表示創作之初，她希望可以用膠袋為物料，輾轉想到人們在金魚街買金魚用的膠袋。她想到在膠袋刺繡，於是請蘇州繡娘刺繡，最初有不少繡娘拒絕，但在溝通下她們願意走出comfort zone在膠袋刺繡，許開嬌認為能夠做到「當代與傳統對話」，亦令記者聯想到杜煥在Art Central的作品。在展覽現場，許開嬌刻意用亞加力膠箱與彩燈展出作品，「這就是我對金魚街的印象，因為我覺得金魚街有很多霓虹燈，水箱的燈光在地面反射，加上高樓大廈的倒影，很五光十色，很香港」，本土情懷與佈置吸引觀眾走入作品細看拍照。

個別可留意的藝術家，在Art Central中，就是與李安姿當代空間合作的藝術家黃詩慧。記者約於晚上7時到訪其攤位，發現其作品已全數售出，畫廊敢以一個攤位呈現一個藝術家的作品，已突顯了畫廊對藝術家的信任。展出作品當中，最大型畫作是《消失的管理員》（已售出），會看到似是在大自然中的廢墟景色，湖泊中的粉紅椅子、滅火筒、白雨傘，岸上的手推車和垃圾膠袋等都是日常總被遺忘的物品，黃詩慧說作品以「記憶」為主題。她的創作手法獨特，先在畫布上塗抹泥土再作畫，是受敦煌莫高窟的古代中國壁畫和東歐中世紀時期壁畫啟發，加上她用礦物顏料繪畫，塗抹很多層顏色，而顏色又與泥土結合，層層變化對她而言，「和人在記憶的過程中好似，人的記憶會慢慢減退，而遺忘是重要的，因為你要遺忘才開始有想像」。畫中安靜的空間，是藝術家尋找面對變化極快的世界中，一個可以安頓自己的空間。

而Art Basel，有些非本地藝術家亦值得留意，例如Empty Gallery只展出一件作品，是美籍亞裔電影製作人洪子健的雙頻道風景電影，他將鴉片戰爭遺址的歷史片段，以及現代中南海和香港天際線影像在雙頻道對照，對香港觀眾而言，相信會有不少啟發，亦甚多人坐下觀看。另外本年Art Basel不太有互動藝術作品的蹤影，但泰國藝術家Rirkrit Tiravanija的作品《無題2022（明天才是問題）》，寫有「明天才是問題」的乒乓枱十分搶眼，畫廊neugerriemschneider的職員手持可借用的乒乓拍，但是否有人敢在眾多藝術品旁打乒乓球？此張力是對藝術與藝博會本質的詰問。

網上買賣 衛星展位增

在疫情下香港的旅遊限制未完全解除，Art Basel繼續有網上買賣的形式，衛星展位由上年的55間增至74間。在藝博會與商業畫廊之外，別忘了Art Basel還邀請文化機構任文化合作伙伴，它們亦有攤位，如沒有看中藝術品，或者藝術品太貴買不起，可以去一趟獨立及非牟利當代視覺藝術組織1a space的攤位，其中有個可入錢的透明箱，中間一幅細小畫作寫有Donation for an unknown advertisement，是藝術家程展緯的作品，程展緯近日在港鐵任清潔工，關注工人權益，他希望能夠集資1萬元在港鐵買一個廣告，每人最多可投放100元，這會是另類的藝術品購買體驗。●

Art Basel Hong Kong 2022

日期︰即日至5月29日

地點︰香港會議展覽中心1樓

網址︰bit.ly/3tWk8VT

Art Central

日期︰即日至5月29日

地點︰香港會議展覽中心3樓

網址︰bit.ly/3LBvsPP

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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