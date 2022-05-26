showcase：重拾一九六○年代風格 隨性反叛 鮮艷色彩一掃頹氣

1960年代的時尚變革，至今依然影響深遠。比較1950年代推崇的淑女優雅，1960年代的時尚變得更隨性甚至浮誇，例如英國的Mod文化，帶有英式反叛的迷你裙和熱褲；人類登月而乘勢而起的太空裝設計，同時造就充滿未來感的塑膠物料和鮮艷的用色和圖案；以至及後出現糜爛不羈的嬉皮士文化等。

說到1960年代的Dior，品牌當時在時尚界已經享有超凡地位。當年的創意總監Marc Bohan，是繼品牌創辦人Christian Dior、第2任的Yves Saint Laurent後的第3任接捧人。作為兩位時裝界殿堂級設計師後繼者，Marc Bohan也是個厲害角色，他自1960年起任職至1989年，是Dior歷來任期最長的創意總監。他於1961年發表的Slim Look系列，就被當時的評論人誇讚，認為這是繼品牌創辦人Christian Dior於1947年創立New Look後，另一次徹底改變時裝面貌的壯舉。

系列焦點 迷你裙和熱褲

Slim Look系列的成功在於Marc Bohan的承先啟後，系列既能秉承Dior的品牌風貌，同時亦往1960年代初對時尚變革的大思潮進發。品牌現任創意總監Maria Grazia Chiuri為呼應仍未從疫情中恢復的世界，今個春夏特別從 Slim Look系列裏擷取創作靈感，運用黃、綠、紅、橙、海軍藍和紅桑莓色等，以color block或鮮艷單色，展現於剪裁方正的外套或裙裝上，將疫情帶來的頹氣一掃而空。迷你裙和熱褲是系列焦點，襯以及膝長靴或搭帶方頭矮踭鞋，極具1960年代的風尚，卻又不失時代感以及Dior一貫的優雅大方。

系列亮點眾多，除了靈感源自Slim Look系列的造型外，還有承接2022度假系列的希臘運動風設計。例如一組以高性能反光面料製成，廓形寬鬆而且色彩耀眼的拳擊裝。另一焦點則為全新圖案設計D-Jungle Pop（圖1），圖案的主要元素自然為森林中的動植物，配合對比鮮明的斜間條背景，令D-Jungle Pop成為近年品牌最奪目的圖案之一。除大膽的用色和圖案，系列中的一組黑白色長身外套及短袖外套，均繡以品牌標誌的藤格紋圖案，並以輕盈的科技塔夫綢製成，其剪裁稱身兼且厚度適合一年中佔大半時間的溫和氣候，是極為易襯、經年穿著也不落俗套的長青款式。Maria Grazia Chiuri在今個春夏系列中還涵蓋了名為Dior 8的牛仔褲系列，8是Mr. Christian Dior的幸運數字，系列亦同有8個型號（D01-D08），分別為收腳基本款、工裝款、七分直筒、寬身直筒、前袋寬身直筒、收腳寬身款、boyfriend cut和bootcut原色未洗水牛仔褲，同樣是值得投資的長青單品。

查詢：Dior 2524 8277（置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Lexi V.（Quest Artists & Models）

化妝：Chris Lam

髮型：Kyo Lee

編輯：陳淑安

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