local mode：設計師陳幼堅 糅合科學與藝術 一件珠寶 象徵無限與永恆

珠寶品牌ZNS Jewellery成立,實有賴兩個關鍵單位,第一個是K.S. Sze & Sons Limited(金星珠寶),其接近一個世紀的歷史有如香港的發迹史。創辦人Sze Kong Shun(施剛巽)於1923年在上海開設珠寶店(即K.S. Sze & Sons的前身),到1940年代後期由上海移居香港,並正式創辨以K.S. Sze & Sons為名的珠寶店。1963年通過特別甄選,獲許在當時香港最高建築——文華酒店(今為香港文華東方酒店)開業,顧客不乏王室成員和名人,當中包括已故王妃戴安娜。從事高級訂製珠寶設計製作多年,來到珠寶店第2代主理人施念德手上,覺得是時候為K.S. Sze & Sons的品牌未來作一些規劃,於是找來香港設計名宿Alan Chan(陳幼堅)合作。

善於將中西文化融合為設計理念的Alan,是影響香港一兩代設計師的傳奇人物,我們熟悉的本地及國際品牌如連卡佛、四季酒店、可口可樂、大快活、City'super、香港國際機場、上海圖書館及Louis Vuitton等都是他的客戶,還有徐克電影《笑傲江湖》的海報和張國榮、梅艷芳多張大碟的封套設計,也是他膾炙人口的經典之作。Alan的聲望甚至連設計強國日本也敬重三分,西武百貨、Franc Franc、日清食品、三井住友銀行等也曾與Alan合作。

創立支線珠寶品牌面向未來

作為一間有接近百年歷史的珠寶店,K.S. Sze & Sons在堅守自己獨有的傳統外,亦想面向未來,開拓年輕人市場。在經過一輪研究後,Alan大膽提議創立一個全新定位的珠寶品牌ZNS Jewellery,他說:「我喜歡think out of the box,傾向以全新的概念和策略,去創立一個支線的珠寶品牌以面向未來,對象就是千禧後的Gen Z世代。」客戶對建議欣然接受,並要求新品牌要對母公司K.S. Sze & Sons有所傳承,Alan對新舊傳承的方式有以下演繹:「因應這個要求,我先從新品牌的名字着手。首先,我取了 K.S. Sze & Sons中姓氏Sze的Z,這與品牌家族姓氏『施』同音;再取&為N;Sons的S,合組成為新品牌的名字和標誌——ZNS。」名字就以這種微妙且優雅的方式轉化而成,標誌上的英文字母Z與S互作延伸,驟眼看似一個時間沙漏,實際上卻是一個梅比斯環(Möbius strip,俗稱無限的符號),同時象徵「無限」與「永恆」。

千變萬化的梅比斯環

Alan稱這個好像蘊含宇宙奧秘的概念,其實就是品牌的DNA,亦與品牌第2代主理人有莫大關係,因為施念德乃任教於哈佛大學的天文學博士,亦曾發表多篇學術論文。Alan本人則是設計藝術的工作者,而珠寶亦是一門藝術,因此ZNS也代表着科學遇上藝術,兩者均具有無限與永恆的特質。ZNS Jewellery的珠寶設計,亦是從梅比斯環與品牌DNA所代表的宇宙及自然美所演化而成,Alan補充:「梅比斯環其實是一個能夠千變萬化的符號,造型毫不過時,試問『無限』與『永恆』又怎會過時呢?而且我會對購買者說,你所購買的不止是一件珠寶,而是一種對生活及物質的理念。」ZNS Jewellery的珠寶主要分為兩大系列,分別為ZERIES與BLACKZ。ZERIES採用18K金及鑽石,已經推出了ZERIES 0、ZERIES 1與ZERIES 2,系列設計簡潔因此適合疊戴配搭。另一個以黑色為主調的系列BLACKZ,加入了粗獷的紋理,顯現大膽及無分性別的實驗設計。

櫥窗如太空艙窗戶

另外Alan也包辦了特別針對年輕人的概念店設計,他稱:「千禧後受數碼時代的洗禮,覺得每樣東西也應該由自己控制,因此店舖設計像一間gallery,顧客進來可以自主地逐步探索。」而且店舖的很多裝置和細節也在強調品牌的標誌和「無限」與「永恆」的概念,例如3面的牆身背景裝上移動燈飾,緩緩移動令人感受時間的流逝;飾櫃、天花燈及牆身幼柱均為Z形狀;櫥窗如太空艙的窗戶,裏面放置首飾的天然石山平台有如太空隕石等,每一處都在透示品牌的DNA。Alan補充:「我和團隊多年來啟動了很多新的思維去做設計,我們會運用空間去做一個spatial branding,所以我認為ZNS的銷售體驗是其他珠寶品牌前所未有的。」

經過Alan的一輪講解,會發現ZNS Jewellery 由品牌萌芽到最後推出,都經過很多精心的巧思與製作。最後,不禁想知已經72歲的Alan保持創意的秘訣,他指出:「首先,這與個人的性格很有關係,性格不能太被動並且要保持好奇心,亦要緊貼社會上發生的事情,同時多理解過去歷史及文化,作為設計靈感的借鏡,你的設計才能夠具有層次和深度。正如Steve Jobs說人要stay hungry stay foolish,保持赤子之心才能看清事物無限的可能。」

查詢:ZNS Jewellery概念店 2524 2833(置地太子)

品牌名稱:ZNS Jewellery

成立日期:2021

品牌概念:Z No Limits(思無界)

貨品種類:□時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他:

客群:■女 ■男 年齡:■15-25 ■25-35 □35>

銷售點:■實體店 ■網店 □IG store □直播 □市集 □其他:

生產地:■香港 □內地 □其他 備註:

文:溫兆明

編輯:陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com