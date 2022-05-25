叛逆本色 次文化代表 永遠青春的英倫「鞋子」

Darren McKoy於2015年加入Dr. Martens，在此之前，曾於adidas Originals和The North Face （Off-Mountain）擔任創作要職，從過往的經驗中，他透過探索、改造和重新定義品牌的標誌式archival piece，為其個人作品及靈感帶來新的層次，了解到要尊重過往歷史，才能不斷向前推進。能夠當上Dr. Martens的全球創意總監，Darren坦言是被品牌表達自我的精神和對次文化（Subculture）的熱情吸引。「我身負的責任重大，那就是繼續將品牌的核心價值延續下去，我深信這是幫助品牌取得成功的關鍵因素之一。」

次文化群體塑造品牌形象

要說Darren與Dr. Martens的緣分，就如很多人一樣，早在學生時代他便穿上第一雙Dr. Martens，可說與品牌結伴成長。因此，他意識到，許多喜歡Dr. Martens的顧客都會視品牌為一份個人情感聯結。

「Dr. Martens與其他品牌的不同之處，在於它是由消費者塑造的。無數次文化群體選擇穿著Dr. Martens代表自身文化，並從中注入代表其文化特色的元素。這種獨特的另類氣質，正是品牌的核心價值所在。」他補充：「任何人都可以按照他們想要的方式來穿著1460、1461等經典鞋款，而不是順應流行趨勢，這種穿著態度，讓我覺得非常着迷。」這點亦正好解釋了為何品牌從不請明星代言，甚至從廣告硬照中，亦不會看到標準模特兒的身影，因為穿Dr.Martens的族群本就是從街頭、次文化孕育而來，讓品牌成為反叛、追求自由的代表。

聯乘系列突顯品牌可塑度

要數Darren為品牌做出的一大貢獻，必包括為紀念經典鞋款1460靴子而設的 「1460 Remastered系列」，在這個大型項目中，包括與Yohji Yamamoto、Raf Simons、Marc Jacobs，以及Undercover等多位時裝大師及街頭品牌合作推出的聯乘系列，既突顯出1460靴子的可塑度，亦體現品牌本色和核心價值。「它們是為了滿足不同族群消費者需求而創造，但同時保持品牌優點特徵。」

品牌亦持續與不同世代的街頭文化連結，在選擇聯乘單位時，會定下規則嗎？Darren表示：「當中必須經過一個嚴格的審核過程，確保合作品牌與我們有相同的精神、價值和原則。目標是與那些堅持獨一無二創作，且富有熱誠的品牌、設計師，透過創造富意義的產品，來吸引我們的追隨者。」另外，從品牌角度來看，亦需要保持原裝的外觀設計，再將其發展成更多不同系列，讓消費者能辨識Dr.Martens的產品。「幸運的是，品牌的鞋履有着經典的外觀，且適合於不同場合穿著；此外，耐穿和舒適度，亦一直是我們首要考量的關鍵因素。」

「製造好的產品、喚起情感反應，同時尊重品牌傳統」是Darren堅持的信念，他不僅着重設計和美學，還包括創意過程、品牌定位。難怪他能夠將一雙雙的鞋子，變成不老的街頭經典。

● 跨界合作

近年，品牌經常與不同世代的街頭品牌、藝術家合作，成功與各年齡層的顧客族群「接軌」，部分設計更以經典長青的鞋款為藍本，增添整體的耐看度，亦有造型創新的涼鞋系列，形象百變。

●查詢：Dr. Martens 2327 3878

文：劉詩言

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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