論盡教育：三位天主教徒特首

從校訓中獲得多少薰陶?

每一間學校都有自己辦學目標,校訓是表現學校精神所在,王師奶好想知道一間學校校訓,能影響一個學生立身處世有多少?港華和九華同一校訓:拉丁語為In hoc signo vinces,英譯分別為In this sign you shall conquer和By this sign, you shall conquer(以此徽號 汝可得勝)。寫名人輩出的名校,小婦人不敢苟且,特別向一位資深的港華校友請教。當然華仁校友數以十萬計,自有高人指點,用不着小婦人在此絮絮叨叨。小婦人本來不敢肯定sign字的含義,但經這位資深校友解釋,sign是十字架,並說出當年君士坦丁大帝的一段故事,因十字架的顯現而使戰爭獲勝。究竟曾蔭權和李家超從學校的校訓獲得了多少薰陶,這才是小婦人和社會大眾,甚或教育界希望得知。另一位特首林鄭月娥,她是嘉諾撒聖方濟各書院學生,學校校訓是Live by the Truth in Love(力行仁愛,實踐真理)。灣仔的聖方濟各書院是一間穩重而樸實的學校,是嘉諾撒會繼聖心書院開辦的第二所學校,比聖瑪利書院的歷史還要長。校訓始終是精神嚮往,能沾染得多少,能薰陶得多厚,各有因緣。

天主教辦學歷史悠久,1843年開辦第一所男童學校。1848年,沙爾德聖保祿女修會來港,後來開辦英法學校,即今日銅鑼灣之聖保祿學校,它可說是歷史最悠久的天主教學校。1860年第一批嘉諾撒修女到港,開辦只收女生的英文書院,亦即今日聖心書院的前身。其後不同修會來港傳道辦學,為本港培育人才,篳路襤褸的艱辛過程,有不足為外人道者。相信本港接受過天主教學校教育的人數以百萬計,小婦人也是其中之一,感恩之餘,也希望珍惜天主教教育理念如自由、公義、敬業、尊重國家、遵守公平法律、尋求社會利益。

附加一筆,陳方安生和梁愛詩分別是聖心和聖嘉勒畢業生。

文:王師奶

作者簡介:不是普通師奶,家中米缸有幾多斤唔知,但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神,有幾多「嗚喱單刀」措施,卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

(隔周刊出)

[Happy PaMa 教得樂 第398期]