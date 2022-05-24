家庭有教：培養靜觀的態度和習慣

靜觀是指家長提高覺察，留心自己的想法和感受，並把注意力放於自己當下所做的事情上。無論自己的想法、感受和行動是什麼，家長都接受自己，不加以批判、不加以評價，真正的「活在當下」。靜觀可以反映於家長的態度和行為上，例如：

家長因為孩子不聽話而生氣，甚至有「生塊叉燒都好過生你」的想法。這時候，家長可以提高覺察，留心自己的想法和感受（如：「我現在覺得很生氣，甚至有點後悔生了這個孩子」），並接受自己，告訴自己說：「這些想法和感受都是我當前這一刻的體會，並無對錯之分，我接受自己在這一刻有這樣的想法和感受。」有趣的是，家長愈能夠接受「人總會有負面情緒和負面想法」，行為上愈不會受這些情緒和想法影響，亦更容易從這些情緒和想法中走出來！

家長洗碗時專心一志，不看手機、不看電視、不聽收音機、不想別的事情，家長將自己全部的注意力放在水流的聲音、洗潔精的氣味、洗潔精泡泡的顏色、手指滑過碗碟的感覺等。

連洗碗都可以專心一志，家長和孩子在一起時，自然亦可以將自己100%的注意力放在與孩子的互動上。能夠把生活中的煩惱暫時放在一邊，全心全意做一件事，就是所謂的靜觀活動。很多家長完成靜觀活動後，情緒都變得更平靜，想法亦變得更澄明，於是更有動力去面對剛剛放在一邊的煩惱。

想知道家長可如何通過散步、呼吸和進食與孩子一起加強靜觀？請收看Take a SIP（Science Informed Parenting）家庭教育短片《活在當下．靜觀練習》：bit.ly/3LoXGx9

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第398期]