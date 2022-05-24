國際親子台：我快樂，所以你快樂

自己是值得被寵愛

1. 不忘感受自己

「上班、下班、接送孩子、照顧孩子、做飯、處理家務、看功課、處理孩子的情緒」，每樣都是花精神，需要投放時間去處理的。有時連上個廁所都感覺奢侈，又如何找一個專屬時間呢？

但，如果你感覺累了，甚至覺得精神不振，也許，我們真的需要刻意讓自己停下來，感受一下自己的心聲。在孩子睡後，刻意不趕着收拾，把自己放空一下，放鬆自己。在小朋友網課的30分鐘，嘗試放下手頭上的東西。趁此時間做15分鐘瑜伽、深呼吸靜觀一回、冲杯咖啡，或做一件自己喜歡的小事。把注意力，重新回到自己身上。

時常緊記，自己是值得被寵愛的，被愛惜不止是家中孩子的專利，也是我們的權利。不要因為自己身分升級了，就以為自己已經失去了「可以有感受」的權利。

2. 找伙伴同行

通常最難受的，是沒有人能真正明白自己。當情緒被接納，感受被諒解，辛勞中有支持，那麼就算再苦，也覺甜。

當我們情緒穩定時，就更能得心應手地處理孩子的奇難雜症。另一半的支持，往往是最重要的。但同時，若感情只集中在一個人身上，那麼不論對誰而言，都會構成太大壓力。更好的方式，是有隊友之餘，也有其他可傾訴的伙伴。育兒的課題，與媽媽朋友探討，也許比另一半更能明白自己。職場的辛酸，可能是雙職媽媽更能感同身受。當有了適當的傾訴對象，在教養路途上就不會孤單。

3. 懂愛與被愛

每個人都要為自己的事負責，即使是小朋友，也要他們明白這個道理。比方說，孩子學習的責任不止在父母，也在小孩。父母要做的，只有一件事，就是幫助孩子在成長的過程中，有充足的「保護網」——這就是安全感，或學術一點的說法是「安全依附關係」。

唯有在愛及安全感中成長的孩子，才會一往無前地找尋自己的目標。因為他們知道，自己背後有最強的後盾。因此，我們只需要讓孩子知道自己被愛、值得被愛，更是無條件地被愛；卻毋須執著於每天一定要替他們核對功課，替他們收拾書包，因為這些都是孩子自己要負的責任。

在這個前提下，我們更要讓孩子看見媽媽也是懂愛、自愛，而且值得被愛。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第398期]