好去處：馬灣「森動」之旅 訪農莊逛市集DIY

文︰顏燕雯

模特兒：Yoyo（註：模特兒按拍攝需要暫除口罩）

踏入初夏，綠草遍野，最適合帶小豆丁來一趟綠色小旅程。在6月的指定周末，香港挪亞方舟舉辦「森動」綠悠遊主題活動，讓小朋友可以透過參觀、玩小遊戲和做手工，與大自然更貼近。當中全新的「挪亞有機農莊」除種植了多種植物和蔬果，更展示不同的有機耕作工具和方法，如水耕栽培、雨水收集器等，即日至6月期間只要購買入場券便可免費參加導賞團，在導賞員帶領下認識有機種植冷知識、低碳生活及環境保護對我們生活的影響等。而期間限定及由香港基督少年軍協辦的「森活巿集」，有林林總總關於綠色生活的攤位，包括本地有機農作物、手工或天然食品等，全是免費參加。

除以上活動，每持2張門票均可獲10張遊戲券，於場內憑券自由選擇參與各種小手工，如做手工皂、Tiramisu小盆栽，或用再造紙製成植物心意卡；還有給人仔放電的空中奇遇索道、萌趣動物騎騎樂、自駕車童趣飛馳樂及巨型火箭滑梯及繩網，足夠讓大家樂上半天！

下午茶品嘗櫻花滋味

玩完半天，是時候醫肚了！認識了這麼多植物，不如再來品嘗一下花的滋味！挪亞方舟度假酒店的豐盛閣餐廳推出「嚐櫻絮語海景下午茶」，當中不少粉紅色的美點加入櫻花口味，如鹽漬櫻花迷你刺身井、白桃櫻花杯、櫻花芝士餅等，加上青馬大橋及沙灘美景，是視覺加味覺的雙重享受。

■嚐櫻絮語海景下午茶

供應時間：即日至6月30日每天下午3:00至5:00

費用：468/2位用（挪亞方舟門票持有人或酒店住客85折，另設加一按原價計算）

預訂及查詢：3411 8836

■INFO

香港挪亞方舟「森動」綠悠遊

日期：6月3至5日（周五至日）及6月18至19日（周六及日）

開放時間：上午10:00至晚上6:00

地址：馬灣珀欣路33號

費用：成人$198，3至11歲小童及長者$158，活動期間設買2送1優惠（每購買或換領2張門票可獲10張遊戲券，現場亦可加購遊戲券）

查詢：3411 8888

[Happy PaMa 教得樂 第398期]