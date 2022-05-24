採訪手記：等疫情好轉 望天空放晴

又如記者，其實都很怕這種惡劣天氣，因為我們不時要在戶外採訪拍攝。前陣子整個星期下雨，不少採訪都要泡湯，唯有一等在等。有行家笑言今年是「等運到」的一年，先等疫情好轉，待餐廳、遊樂場所及戶外活動重開；繼而是等好天，皆因今年上半年的天氣十分反常，有最早發出酷熱天氣警告的4月，亦有近105年來最寒冷的5月勞動節。

非人力可以控制 唯有想辦法應變

「望天打卦」成了工作的新常態，只希望在交稿死線前疫情繼續保持穩定、天空放晴。不過，這些都非人力可以控制，唯有想辦法應變。就像上星期，滂沱大雨，但因為逼近交稿死線，硬着頭皮帶同小模特兒到農莊拍攝。儘管撐着雨傘，小妹妹的褲管都濕透，但她依然非常合作，加上攝影師、現場工作人員都十分專業，大家火速完成拍攝後便走回室內避雨，總算有驚無險完工，在此真的要感謝各單位的付出呢！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第398期]