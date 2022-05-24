照顧情緒：「大抽獎」不理想 忌子女面前宣泄情緒

惟Felix強調，不是叫家長「死忍」，「當小朋友派不到心儀學校，家長覺得失望、不開心，是人之常情，這些情緒是需要去處理」。他建議，家長可給自己me time宣泄，又或者找朋友傾訴，待自己處理好情緒後，再計劃下一步怎樣做。

至於該如何向小朋友交代派位結果，Felix認為，很視乎孩子在這件事上的參與度。「假如小朋友之前是有參與揀學校，家長可以簡單陳述事實，例如︰『我們派不到第一志願，派到第四志願的學校』。但若小朋友根本沒有參與過，那家長就不用詳述派了第幾志願，只需要直接告訴他，派到哪間學校就是了。」

從容面對「叩門」 勿威嚇孩子

談到「叩門」，Felix再三叮囑家長要保持從容態度，不要向孩子說威嚇話，如「考不到就無書讀」等，這只會增加小朋友的壓力，或會影響表現，但又不宜把面試淡化成「去玩」，「可以告訴孩子，他將要面對一個有挑戰的任務，需要在過程中盡力，但無論結果如何，爸爸、媽媽都愛你、欣賞你」。

[Happy PaMa 教得樂 第398期]