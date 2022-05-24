叩門秘笈：小一「叩門」非只看成績 家長做孩子後盾 增勝算

文︰沈雅詩

說到「叩門」，很多家長第一時間會聯想到替子女操練中、英、數等學術試題，但原來這並非學校的唯一考量。記者訪問了兩間熱門「叩門」學校，分別是中華基督教會協和小學（長沙灣）（下稱長沙灣協和）和循道衛理聯合教會丹拿山循道學校（下稱丹循），綜合兩個校長所言，他們除想錄取精靈的學生，更希望物色到願意為子女提供支援的家長。雖然這兩間不一定是大家的目標學校，但校方的擇「生」條件，多少反映出學界的普遍想法，知己知彼，值得家長參考。

恢復實體面試 看學童真性情

在40校網的長沙灣協和，暫定6月6日展開首輪「叩門」面試，該校有5班小一，預計今年約有20多個「叩門」位。「近5年，我們每年都平均收到約450個申請，學校會有兩輪面試，首輪是單獨面見學生，然後從中揀選50至60人進入第二輪面試，這次就會同時接見家長。」校長蔡世鴻說。

他又透露，經歷兩屆網上面試後，今年將恢復實體面試，預料大部分學校亦會有同樣的安排，「現場面試，更能看出小朋友的真性情，在無家長的監督下，老師和孩子一問一答，可以得出很多真實答案，幫助學校了解小朋友的狀况」。

簡單對答 察覺家長教養方式

蔡世鴻表示，「叩門」面試必然會運用到兩文三語，但還是以粵語為主，英普為副，「我們不是要找IQ爆棚的學生，考幾句英文、普通話，只是想看看他們是否有基本的語文能力。更多時，我們會跟小朋友一起看圖書，觀察他是否一個主動學習、有好奇心的人」。

在校長的角度，學生的知識可以慢慢累積，通過6年學習會不斷進步，但先決條件，是要有充足的家庭支援。「想孩子讀得好、學得好，也要看家長願意投放多少時間在小朋友身上。」蔡世鴻笑言，面試時，教師有小技巧可找出蛛絲馬迹，他大方分享過去一些真情的對答︰

問︰平日多不多去公園玩？誰帶你去的？

答︰有去公園玩呀，多數都是工人姐姐帶。

問︰你和家人會一起做運動嗎？

答︰我們不喜歡做運動。

問︰那麼假期會做什麼？

答︰爸爸看賽馬，媽媽滑手機，我就打機。

問︰你最喜歡吃什麼？

答︰我喜歡吃糖水，爸爸經常買糖水給我做消夜。

問︰吃消夜？你很晚睡覺的嗎？

答︰是啊！我要等爸爸回家。

問︰假如做功課時遇到難題，你會請教誰？

答︰我會問補習老師，她負責教我做功課。

蔡世鴻指出，從以上對話，不難察覺到有些家長「很忙」，親子時間不多，有些則把教養工作「外判」，這種情况，相信大部分學校都不願意見到。那麼，是否全職爸媽會佔優？蔡世鴻斬釘截鐵說不。「有些家長無返工、無事忙，都不理小朋友的。我從事教育工作這麼多年，雖然工作忙碌，但子女小時候，我每天都會幫他們檢查功課、溫習默書，所以家長心態，重要過他們是全職或雙職。」

看圖說故事 觀察邏輯思維創意

屬港島東區14校網的丹循，同樣是區內受歡迎的學校，去年逾120人競逐8個「叩門」位。校方暫定6月10日舉行實體面試，但礙於疫情，今年只有一輪面試，亦只面見小朋友，不會見家長。來到「叩門」階段，校長徐婉碧不諱言，想揀選一些「閃亮」的學生，「學校當然喜歡『讀得』、表達能力高又活潑的小朋友」。

她透露，面試主要是用粵語，但亦會以英語和普通話作簡單交談，「我們小一至小三是普教中的，所以也想了解小朋友的普通話能力」。惟徐婉碧強調不會考天文地理，「我們不會為難幾歲的小孩子，一般是看圖說故事，從中觀察他們的邏輯思維、創意能力」。她補充，今屆的K3生，正是新型冠狀病毒肆虐全球時入學的，基本上，他們沒上過多少天幼稚園，也較少和朋輩相處，當中的落差，主要靠家庭教育補足，「雖然面試只得短短幾分鐘，但看小朋友的談吐、回應、禮貌、微動作等，我們都大概知道，家長帶孩子的方式，他們花過多少工夫去教育、支援子女」。

[Happy PaMa 教得樂 第398期]