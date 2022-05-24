製作秘訣：加糖按濕度 顏色較持久

至於另一材料精油，作用是令henna的顏色更深。Apple多數用茶樹或薰衣草這兩種較常見的精油，她亦提醒不是所有精油都能直接塗上皮膚，要小心選擇。

過濾水稀釋檸汁更出「色」

製作中用到檸檬汁，其酸性也能帶出henna的顏色。「如果加入純檸檬汁，對皮膚可能太刺激，所以建議混合1:1分量的水和檸檬汁做，也緊記隔渣，不然顏料會不順滑，影響繪畫效果。」用於稀釋檸檬汁的水最好是蒸餾水或經過濾的水，不建議含有礦物質的水，因礦物或會影響henna顏色，「無咁靚」。Apple解釋，「當刮走皮膚上的henna顏料後出現鮮橙色，再過一段時間轉為深啡色」，便是「靚」的henna顏色。

攪拌後仍有粒狀不礙效果

在攪勻顏料時，「顏料的手感和質地，應該像牙膏或handcream，攪拌時的方向或時間長度則沒有嚴格限定，均勻便可」。她解釋，攪拌最重要是令所有材料混合好，「如果攪拌完發現有些粒狀也不打緊，可能是henna粉及糖未完全融掉，經發酵後便會消失，不影響繪畫效果」。