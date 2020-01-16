人體上的藝術 可保留2周 DIY天然顏料 henna彩繪隨心畫

Henna身體彩繪的名字源自同名植物henna tree，中文名散沫花，又名指甲花，是製作彩繪顏料的原材料。將henna樹葉烘乾後磨成粉，毋須其他加工，便能製成天然henna粉；再加入糖、精油、檸檬汁等材料，便可製成用於身體彩繪的henna顏料。Henna藝術家Apple解釋，henna能在皮膚上染色，因為henna樹葉中存有染色素，能與皮膚最外層的角質層蛋白質結合，留下啡色色素，天然henna可留在皮膚約1至2星期；相比起來，一般紋身則是使用含色素的針穿過皮膚角質層，插入真皮層注入色素，造成較長久的顏色。

「小印度」結緣 學習文化風格

Apple跟henna文化結緣的地方是新加坡。「2010年，我去新加坡旅行時到了當地的『小印度』，那裏有不少印度人聚居；我去了該區的市集，發現一個henna手繪攤檔，於是在那裏畫上了人生第一個henna，一見鍾情！」她笑說：「還記得當時看到henna時覺得好靚好神奇，還花了大約5分鐘揀選最喜歡的圖案。後來發現手繪師在繪畫時相當隨心，除了尺寸和位置外，其餘都是自由創作。」這正正體現henna是可隨心創作的藝術。

當時有學習畫畫的Apple，對henna一試愛上。回到香港後，便自行從各地網站、書籍了解背後文化。她多數參考美國的相關網頁，因資料較詳盡。Apple說，在考獲國際天然漢娜藝術證書的本地henna藝術家Abe所寫的《Henna，不是印度紋身》書中提到，早於公元前3000年的埃及已出現henna，惟當時是王室專用，如給王后美容、染髮、護髮，或貴族將其塗在身上，當成防曬、退熱之用。

Henna在不同國家均有獨特的繪畫風格。Abe的著作提到，如摩洛哥的風格以直線、幾何圖形組合為主；阿拉伯風格則常有花葉圖案、線條粗大，留白位置較少；印度是最常見的風格，常有花葉、圓點、腰果花圖案等，線條較幼細。

製作顏料需1星期

了解歷史文化背景後，Apple亦嘗試自行研製顏料。她曾透過種植henna樹的朋友，從南丫島有機香草原Herboland取得新鮮樹葉後，花上超過1星期，從烘乾樹葉步驟開始製作，調配出能用於繪畫的顏料。「天然製作的顏料通常約1至2星期便退色。但坊間有些加了色素或化學物質的顏料，令其停留於皮膚時間延長或縮短。」Apple提醒，製作彩繪顏料的henna粉有很多種，應小心選擇，建議不要使用含化學成分，「因為有可能灼傷皮膚」。

■天然henna顏料製作步驟

1. 將20克天然henna粉（大約能製成6至7支、每支10克的顏料）倒入碗中

2. 加入約13克蔗糖，用膠刮將結粒的粉末磨平

3. 加入約5毫升茶樹或薰衣草精油，輕輕攪拌

4. 將半個檸檬榨汁，隔渣倒入量杯，再加入經過濾的水，水和檸檬汁比例為1:1

5. 將檸檬汁和水，分數次加入碗，攪勻

6. 用保鮮紙包着碗，放一張已摺疊的紙巾於保鮮紙上，用重物壓着。將碗放於溫度約25℃、較陰暗地方發酵12小時

7. 自製henna cone

將重用膠質包裝紙剪成小長方形，把包裝紙捲成圓錐體，錐體頂部插入一支大頭針（圓圖），用膠紙黏實接駁位，拿走大頭針。將發酵後henna顏料倒入cone內，便可在身上繪圖。顏料變乾後停留在皮膚上最少2小時，停留時間愈長，顏色可維持愈久

文：植蔚卿

編輯：林曉慧

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