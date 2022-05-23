死亡率高50% 孤獨「攞命」 陪長輩擴闊社交

世界各地的研究發現，孤獨感對老年人影響特別嚴重，甚至與每天吸15支煙一樣致命。

2007年成立的「走出孤獨協會」（Wege aus der Einsamkeit e.V.）是德國一個專門為長者服務的非牟利組織，與一般長者協會不同，創辦人許得夢（Dagmar Hirche）一心打破社會對「長者」刻板印象，致力舉辦多元而有趣的活動，包括派對、配對約會、快閃舞，讓長輩展現熟齡活力。

活動多元化 派對快閃舞展活力

在走出孤獨協會主辦的活動中，不難發現長輩們全情投入的神情。2014年，協會拍攝了Spark of Life（生命火花）的音樂短片，記錄長輩參加協會活動的點滴。長輩們在德國各處街頭舉行繪畫聚會、舞蹈歌唱、表演派對等，他們跟隨音樂節拍擺動身體，既忘我又陶醉！短片中他們總是展露發自內心的笑容，與身邊的老友一起享受當下的愉快氣氛，果真如短片之名，展現出充滿活力的生命火花。

大眾或許以為年老與活力風馬牛不相及，但許得夢認為，很多長輩雖然上了年紀，卻依然開朗積極，社會對「老」的觀念已不合時宜，需要重塑大眾對老年的印象，讓人知道長者也可以過得精彩、有型。

為改變長者在大眾眼中的形象，走出孤獨協會尤其提倡「長者不要獨處」的理念，透過舉辦大大小小的免費工作坊，教長者使用智能電話、平板電腦等科技產品，鼓勵長者多參與、多學習，藉此擴展人際網絡，走出孤獨。

為什麼要如此強調「走出孤獨」？許得夢認為孤獨是不少長者的共同問題，會影響身心健康。

孤獨感損害 如日吸15支煙

美國密西根大學於2018年所做的調查反映了孤單與健康之間的關係。研究人員招募了約2000名50至80歲人士，了解他們的社交及健康情况，發現感到社交孤立（feeling socially isolated）的受訪者中，有17%表示其心理狀况一般或不良，更有28%表示其身體狀况一般或不良；反之沒感到社交孤立（hardly ever feeling isolated）的受訪者中，只有13%表示其心理狀况一般或不良，2%身體狀况一般或不良。從這調查可得出心理質素與身體健康互相影響。

事實上，世界各地的調查都有類似發現。早年研究發現，孤獨感對老年人影響特別嚴重，甚至與每天吸15支煙一樣致命；孤獨人士的死亡率較有健康社交的人高50%。在新冠病毒疫情下，長輩孤獨情况甚為嚴重。世界衛生組織指出中國、歐洲、拉丁美洲及美國有共約20%至34%長者於疫情期間感到被社會孤立和孤獨。孤獨帶來其他健康問題，例如抑鬱、糖尿病、中風、腦退化症等，甚至會提升死亡風險。

疫情持續，人與人之間實際接觸減少，不擅長科技應用的長輩更容易感到孤單。而最近一項香港城市大學研究指出，香港長者支援網絡量表低於警戒線，代表長者有社交孤立的風險。

共融空間 接觸不同年齡層人士

走出孤獨，是擁抱快樂生活的關鍵一步。不少德國安老服務機構致力創造共融空間，讓長輩與其他年齡層居民有更多自然而輕鬆的交流機會。香港資深傳媒人陳伊敏曾到訪德國，探討當地「年老」經驗，並把在德國的見聞集結成書，寫成《看見生命的火花：德國高齡社會紀行》。在她筆下，德國有不少富啟發的安老例子，從社區中心到跨代合作，社會不乏長者友善的設施與服務，讓長輩能維持舒心獨立的生活。透過不同活動，鼓勵長者多參與社會，擴大生活圈，以正面態度迎接老後生活。

香港人口老化，我們可以怎樣打破長者被孤立的情况？近年有不少專門為50後退休人士所設的項目，例如長者學苑、社創種子基金、樂齡科技大使，甚至50後實習生計劃。這種種都是希望讓長輩能夠建立社交圈子，實踐老有所為，為生活賦予意義。我們也可以踏出一步，多關心和陪伴身邊的長輩，因為這些都是消除長輩孤獨感的良藥。

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文：文慧妍（The Project Futurus創辦人）、黎卓穎（社區關係經理）

編輯：梁小玲

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