痛風對策：戒口多喝水 避吹風淋雨

做運動減肥 改善尿酸代謝

預防痛風發作，除了戒口外，中醫更強調避免體內積聚濕熱。因此凡是屬性偏向濕熱食物，如肉類、辛辣油膩食物、甜食等，皆需節制食用。多飲開水（每天至少兩公升）有助身體通過小便排出體內過多尿酸。

養成做運動鍛煉身體的習慣，避免超重和肥胖，可改善尿酸代謝。避免吹風受寒、淋雨冒濕，或過分飲食生冷，可減少受風寒濕邪侵襲，繼而妨礙經絡氣血運行的風險。雖然在醫學上痛風無法根治，但通過妥善調控，可使病情及身體狀態都保持穩定，有助預防關節炎反覆發作及痛風病情惡化。

食療健脾清熱祛濕

在改善痛風的中醫食療方面，一般可從健脾、清熱、祛濕方面入手，常用中藥如土茯苓、薏苡仁、赤小豆、黨參等，以糾正體內濕熱蘊結的失調。對年老、久病，或筋骨退化較嚴重者，可輔以補益肝腎，強壯筋骨，如杜仲、桑寄生、牛膝等。

■五指毛桃薏仁赤小豆粟米湯

材料：

五指毛桃45克、生薏仁15克、熟薏仁15克、赤小豆12克、桑寄生15克、懷牛膝12克、陳皮6克、粟米兩條

製法：

先將粟米去皮（留粟米鬚）、洗淨、切塊，其餘材料洗淨。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮90分鐘，調味後即可飲用

功效：

清熱祛濕舒筋

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