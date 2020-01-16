吾生有杏：院長醫生周記（196）：仙福永享 壽與天齊

話說《鹿鼎記》中的神龍教，是被清朝定性為圖謀顛覆朝廷的邪教。教主洪安通雖是武功蓋世，但為人多疑，對那些幫他打天下的忠臣諸多猜忌，更以毒藥「豹胎易筋丸」箝制他們的思想言行。他喜歡別人阿諛奉承，「仙福永享，壽與天齊」便是那些為了討好他的口號。而那些老臣子為了保命，不得不歌功頌德，表面上是上下一心支持洪教主，內裏卻是明爭暗鬥、各懷鬼胎。

韋小寶本是不學無術的小流氓，一生卻夾在摰友康熙皇帝及恩師天地會總舵主陳近南兩難當中，康熙逼他剿滅亂黨，而陳近南卻要他反清復明。康熙派遣他剿滅神龍教，無疑是自殺任務。但機靈的韋小寶卻看透了洪教主的弱點，令他衆叛親離，不但慘死於神龍島，還贏取了教主夫人的芳心。

失民心者失天下

雖然這只是虛構故事，但「失民心者失天下」的道理卻是千古不變，縱有蓋世武功也不表示能夠贏得天下。洪教主漠視神龍教處於水深火熱當中，親小人遠賢臣，最終賠上了自己創辦的一番事業。韋小寶出身寒微，從不重視個人榮辱，所以他懂得善用比他更強的人去完成近乎不可能的任務。表面上韋小寶是個唯利是圖的市井無賴，但他從不出賣對康熙的友情及對陳近南的師徒之情。當他發覺情義兩難存，便毅然放棄了「韋爵爺」的榮華富貴或天地會「韋香主」的崇高地位，從此消失於官場及江湖。

得高人指點，我才明白韋小寶不但聰明絕頂，還以真誠對待朋友，贏盡上下人心，是一名不起眼的另類領袖。

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作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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