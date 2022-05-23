營養價值：榴槤紓緩虛寒痛經 殼降火核健胃

榴槤氣味濃烈，不是人人喜歡，但貴為「水果之王」，不但營養豐富，同時有補益功效。註冊中醫嚴耀堅表示，中醫認為榴槤能健脾補氣，補腎養血，亦有壯陽功效。如果有虛寒痛經，即是疲倦，畏寒怕冷，月經量少而顏色淡或淺紅，腹部隱隱作痛，吃榴槤有紓緩作用。惟他提醒，「如果痛經屬濕熱型（經量多和顏色鮮紅、潮熱、手足汗出、自覺身體沉重等徵狀）、血熱型（經量過多，色鮮紅或深紅、質黏稠；口渴飲冷、心煩多夢等徵狀）就不適合食用」。由於榴槤有豐富熱量，性質偏熱，建議一般人每次食用1瓣左右，消化能力強或體質偏寒人士可考慮稍增加食用量。

榴槤除了果肉，原來殼和核都是寶。榴槤肉多吃容易熱氣，嚴耀堅教路，榴槤殼裏面白色的瓤，有降火清熱作用，可以煮湯服用，「只需取適量榴槤殼，加水和少許鹽煮滾，把湯水喝下可防治吃榴槤引起的上火」。榴槤核則有補腎健胃作用，「把榴槤核加水用中火煮20分鐘，再放入冷水中3分鐘，之後將榴槤核外層剝掉，得出的果仁可以直接食用」。

富含抗氧化物 緩老化增免疫力

從營養學角度而言，榴槤含豐富膳食纖維，註冊營養師梁曦允表示，「每100克榴槤有近4克膳食纖維，比起只有2克膳食纖維的蘋果多接近1倍；成年人每日建議最少攝取20至25克膳食纖維，進食100克的榴槤已達到接近五分之一」。

此外，榴槤在各種水果中相對含較豐富的抗氧化物，譬如維他命A和C、花青素、胡蘿蔔素等，有助減緩肌膚老化、提升免疫力。以維他命C為例，「每100克橙含有50多毫克維他命C；而榴槤有接近20毫克，在水果當中已是不錯」。

梁曦允又指，一些東南亞國家的研究發現，進食榴槤有助預防或改善疾病，「例如有研究將含榴槤成分的食物餵給老鼠，發現榴槤有改善總膽固醇及降低壞膽固醇的功效；另一研究則發現，榴槤有助控制乳癌細胞的繁殖速度」。不過研究目前只以動物或細胞作測試，未廣泛用於人類身上。所以進食榴槤時，梁建議，按照6至65歲以下人士每日宜攝取兩份水果、2至5歲小童每日最少進食1份水果的分量為佳（每份水果約150克）；長期病患則建議揀選榴槤作1份水果，另1份選擇糖分、熱量、鉀質或脂肪較低的水果。

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