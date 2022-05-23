榴槤配酒 抑肝傷心可致命

且慢！近日泰國有一宗死亡個案，懷疑與食榴槤時飲啤酒有關。屬偶發事件？還是榴槤與酒屬致命配搭？還有其他禁忌嗎？

抑制解酒酵素 引致酒精積聚

月初有報道指，泰國一名24歲軍人吃了2瓣榴槤及喝了1瓶半啤酒後頭暈不適，其後昏倒，沒有呼吸，送院搶救後不治。榴槤配酒有致命可能，其實具科學根據。香港營養師協會培訓及發展主任、註冊營養師梁曦允指，背後與榴槤含豐富的揮發性硫化物（VSCs）有關，「榴槤味道濃烈是因為有豐富揮發性硫化物，有研究指這種物質會抑壓肝臟乙醛脫氫酶（ALDH）酵素，即俗稱『解酒酵素』」。

榴槤影響酒精分解速度，令酒精積聚體內，引致「酒精過量的副作用，如宿醉、心跳快、作嘔作悶、面紅等」。如本來已對酒精敏感人士，食榴槤加飲酒或會加劇酒精反應，1980年代有外國書籍曾記錄榴槤配酒「有可能引致心臟停頓，甚至死亡的副作用」。不過梁表示，只有極端情况下才有可能致命，較多外國研究指出，榴槤搭配酒或引致較輕微的副作用。

糖尿心臟病高血壓 同吃或致中風

註冊中醫嚴耀堅表示，榴槤性熱，味甘，質地滋膩，大量進食後較難消化，在體內產生大量濕熱物質，而酒同樣是熱性帶濕，「糖尿病、心臟病、高血壓患者，兩者一同食用後，有可能產生脾胃停滯、氣滯血瘀的症狀，可能誘發血管阻塞，嚴重會致血管爆裂、中風等」。他指，雖然暫時沒有臨牀研究證實，榴槤配搭酒絕對會致命，「但的確有很多報道指，部分人士在喝酒和吃榴槤後有不良反應，甚至死亡。所以糖尿病、心臟病、高血壓患者，不建議一邊食榴槤一邊飲酒」。

配山竹降熱 惟腸胃敏感不宜

除了不建議配酒外，食榴槤還有其他禁忌嗎？網上有指榴槤不宜配搭荔枝、龍眼、牛肉、羊肉、海鮮等，又是否屬實？嚴耀堅指，從中醫角度看，「這些食物都屬溫熱性質，如果本身體質偏寒，腸胃消化正常，同時進食沒有問題」；但如果體質偏熱，消化能力差，榴槤與溫熱食物同吃，就容易出現熱性疾病，如口腔潰瘍、唇炎、舌炎、皮膚病或胃脹等問題。另外，脾胃濕熱、陰虛火旺、消化不良者，以及患濕瘡、暗瘡、癮疹、感冒、發燒等，都不宜進食榴槤。

有指榴槤與山竹一起吃可平衡燥熱，但又有另一派指會引致胃部不適，孰是孰非？嚴耀堅指，山竹清熱滋潤，可以降低榴槤溫熱性質；惟腸胃敏感人士，可能會因兩者的纖維太豐富，引致輕度胃脹、噯氣。

梁曦允表示：「從營養學角度，我們以食物種類分類食物；榴槤、荔枝、山竹和龍眼都屬水果類，所以在營養學角度沒有不能同吃的說法。」何况在馬來西亞、印尼等東南亞國家，當地人喜愛將榴槤肉加工，製成調味料煮食，例如製作咖喱搭配肉類、海鮮一同煮食，故網上說法未必屬實。

腎病心衰竭 提防榴槤高鉀

「要說誰不宜吃榴槤，營養學角度講求的是攝取分量的控制。」梁說榴槤熱量、碳水化合物、鉀質、脂肪含量較一般水果高，任何人進食也應適可而止，以免導致各方指數超標。

榴槤的熱量較其他水果高出不少，每100克接近150千卡，相當於大半碗白飯，比起蘋果高出1倍有多！梁提醒需要控制體重人士，要調節進食榴槤分量或減少進食其他高脂肪食物，避免冒着熱量超標、體重增加的風險。榴槤的糖分同樣高，每100克含27.1克碳水化合物，等同2份五穀類，進食過量或引致血糖上升。

每當提起高鉀質、有助去水腫的水果，很多人會馬上想起香蕉。然而，根據美國農業部轄下的營養素資料庫（USDA）數據顯示，榴槤含436毫克鉀質（每100克），較相同分量的香蕉多接近80毫克。梁曦允表示，如患有腎病、心臟衰竭或正接受藥物治療人士，宜留意進食榴槤的分量，控制鉀質攝取量。

1個小型榴槤 脂肪=6茶匙油

碳水化合物以外，脂肪亦是熱量的一大來源。梁曦允指出，榴槤在多種水果當中含較高脂肪，「每100克約有5.3克脂肪，等於1茶匙左右的油」；而成年人每日建議油攝取量不超過6至7茶匙，所以吃掉一整個體積較小的榴槤（重約602克，含32.1克脂肪，即大約6茶匙油）已相當於攝取成年人1天脂肪的建議分量！」

文：植蔚卿、李欣敏

編輯：梁小玲

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