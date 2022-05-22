未來城市：香港動畫走向世界

在日本動漫公司工作

過來人：各崗位都試試

疫情之下，Tommy創立的工作室Point Five Creations摸索出新的跨地域合作模式，獲洛杉磯導演Nicholas Lam邀請製作英國音樂人Snakehips及Jess Glynne的歌曲Lie For You MV，Tommy說Nicholas Lam本是實拍導演，因看到媒體訪問認識他，「他當時已有故事、想法，就找我們做，我之後得知他們有找其他外國公司，亦有找日本（動畫師），因為他們想做的很日系、很Cyberpunk，但礙於時間太趕，最後找上我們」。雖然不能面對面交流合作、與團隊培養默契，但Tommy認為亦沒影響進度太多，「過程與平時不是差很遠，可能會整合好（要討論的事）一個星期才跟導演開一次會；（對團隊）就三四個鏡頭寫明指引如何做，他們就一次過做完再給我看」。

Tommy為Apel8製作的Mermaids MV亦在今年1月推出，「畫concept art（包括基本角色設計、故事氣氛、每段色調設計等）的是德國人，做合成的是捷克人，我們做了半年，比平時2、3個月多了一倍時間，好玩的地方在於我們有更多時間溝通，分工上，我一向會給充足指引，但今次合作是每個人都很有想法，就不似日系做法。日本人會像寫論文般寫好指引，動畫師一定要跟足，只用手去畫，唔使用腦，這是我看到的分別」。

Tommy認為疫情令實拍難以進行，於是更多導演有興趣嘗試做動畫。在理工大學設計學院任教數碼媒體課程的張小踏（Step）亦言，「這兩三年多了公司願意遙距找藝術家合作，以往如Pixar這樣的大公司是不會容許（動畫師）將檔案帶回家做，因為他們很緊張版權問題，但現在冇計，很多人在家工作，導致全球的動畫師容易找各地的工作，這在老師角度是好的，我都會跟學生講，你不要只看香港市場，應該放眼全世界市場」。她常鼓勵學生到外地找工作機會，不過學生多數興趣不大，反應沒她想像的熱中，「有幾個好想去日本公司做，但好難好難，他們本土又有好多好高質的人，為何會請香港人？」

不過Step亦有學生往外闖，而且闖進的是日本知名動畫公司Polygon Pictures。佐治自2013年畢業後曾在香港CG製作公司工作數年，就往柏林工作一段短時間，自2019年底起在Polygon工作，原本以項目合作形式與公司簽約，已轉為每年續約的員工，他說公司聘請不少外國人，作品在Apple TV、Netflix、Disney+都有播放，包括Star Wars: The Clone Wars、LOVE DEATH + ROBOTS。他提到最初公司請人時是想找專長為製作動畫毛髮的動畫師，而他曾參與製作香港一齣以貓為主角的電影，於是成為適合人選，後來入職時因應公司需要轉為L&C artist，負責燈光及合成。佐治說在香港談動畫，一般被想像為一人創作的藝術作品，但若在動畫作為產業的角度，在大公司的製作崗位會細分，甚至專門負責材質的動畫師，當中也分有特別擅長處理金屬的人。

佐治笑言他並非矢志進軍日本的人，公司的國際化令他少有感受到傳說中的日本職場文化，在工作中也獲得滿足感，公餘時亦會創作（Ig：georgiarto），他現時有意在此繼續發展，也認為想往外發展的香港動畫師可以放開胸懷，毋須局限只想做某種崗位，先入行試試。而以他所知，以全球來看，動畫師人才是供不應求，香港亦有公司向他招手回流工作。

參加影展 尋找海外投資者

如果細心留意，在香港為MV、演唱會、廣告製作動畫的團隊名單中，常會發現Tommy、Step的名字，Step說在教學以外接這些工作，分身不暇，但仍想盡量接，因為希望可藉此與更多年輕動畫師合作，「有時真的接不來，就會眼看這個項目變成實拍，本來多一個project，就多些人有飯食」。她提到近年與動畫相關的大學課程增加，「早20年前沒有，只有我們和城大，每年教出來可能只有三四十個動畫師，現在每年可能有二三百個」。江康泉（江記）亦指出：「在2000至2010年時，香港有很多投資上的需求，與大陸市場發展也有關，但那時香港人才未有那麼多，這10年培育了更多人，但投資又下跌，現在差不多是夾得到的時機了。」

江記對香港動畫未來發展抱正面態度，「動畫及影視娛樂的發展之前都跌得好甘下，去到谷底，差不多到反彈的時候了吧，即使未必升到以前黃金時代的高位，但未來發展亦應該會比這刻好」。展開《離騷幻覺》長片創作計劃的他獲M+委約創作，又有否對他走向國際有幫助？他笑說原意確是這樣，不過疫情下外國人難到訪博物館，這方面難免受限，現時他也一直在接觸電影製作單位，「還待尋得一個好關鍵的投資，令計劃可以開工，但我們的方向很清楚，目標是全球sci-fi（喜歡科幻作品的）觀眾」。

絞盡腦汁pitch 爭取合作機會

勇於外闖的香港動畫師在大製作中找到自己的身位，如果想把自己的創作帶出去，又有什麼方法？要找投資者，參加影展是一大渠道，江記提到在法國安錫國際動畫影展的經驗，「會見到其他地方有booth（攤位）推介他們的作品，香港也會有，但主要是叫人來港參與影展，又或介紹一些獨立作品，但在filmart（影展），是有人（如製作公司、影視平台）在找可製作成動畫、劇集、電影的IP，香港的booth就滿足不到那些人的需要」。他認為尚欠有能力的人或單位推動，「做過什麼作品、怎樣寫計劃書、展示給人看，如果政府覺得這個工業是重要、值得推動的，可能要負責商貿發展的部門出力，才可令事情順利進行」。

Point Five Creations另一部作品《世外》亦曾獲DigiCon6 ASIA全場大獎，編劇及監製楊寶文就分享參加影展的經驗，「去得影展，不妨試下cold call，我每次去都會看有什麼公司參與，他們會提供電郵地址，就絞盡腦汁開始為pitch（推銷文案）起稿，用好短時間好少文字令人想見你，還必須附一張非比尋常的海報或主視覺圖」。她說《世外》具唐卡元素的海報就引來不少回音，「如果沒有人覆，就要有第二輪攻勢」，從另一個可聯絡公司的連結接洽，爭取會面機會，「要想想第一關為何沒回應，就要用跟之前不一樣的方式」。她與Tommy談起不停跟各單位推銷自己的作品確是非常疲倦，有時見到對方追問表示有興趣便更醒神。

生力軍：建立自己風格 以文化輸出為目標

無論是與國際單位合作、在博物館展示作品、參與影展，都尚在起步階段，未有哪條證實是康莊大道，香港的年輕團隊怎麼想？同為Step學生，也與Point Five合作過的924 Studio，由胡孝宗（David）、羅絡熙、梁俊達三人成立，他們2020年畢業，是香港動畫界的生力軍，對於走出世界，熙說「做得動畫都對創作有些熱誠，大部分動畫師應該都會以有自己作品為最終目標」，而David就說：「最終目標也會想好似文化輸出咁，像以前90年代的香港電影圈好紅，我們可唔可以靠其他嘢做番？這是一個有些遙遠的大目標，始終我們都要先建立香港人自己也喜歡的作品。」而熙補充，「要做到文化輸出，都要找出香港動畫屬於自己的風格或定位，雖然《信之卷》做到好好看，仍是日式動畫風格」。他們形容畢業作《殺死丁力》是「用了比較門面的方法，有香港景、香港電影元素，長寬比用16:9，扮到港產片個mood出來，但接下來我們畢業一兩年，接job有時都有少少迷失」，他們開始有了方向，「平時在instagram我們好似懶係搞笑，都想做搞笑，中間又有些認認真真的，一本正經地胡說八道」。

創作人內心vs.通俗娛樂

幾個年輕人想探索出香港作品的獨特性，熙解釋：「很多創作者投放好多其內心的想法或過去經歷，但觀眾是否想看這些？他們又不會很身同感受你所經歷過的，我覺得最易吸引到人的，就真係娛樂，做好基本吸引到人的元素，就自然有人會看，到時再放一些自己想放的東西進去，這是最有效的。我們留意到之前動畫學生的畢業作品，出到來都比較emo（表現情緒），好多時是講長大後失去夢想再追逐這類題材，所以我們就覺得有點太多，如果要人認識你，一定要行一條之前沒人行過的路，就轉化出通俗一點的路線，着重娛樂性」。他們總想作品大眾也會喜歡，「雖然香港作品歷來參加影展獲獎也不少，但整體對行業又看不到有太大影響，可能最直接有效是與國際品牌合作，像Tommy所做的外國歌手MV，我們都想這是否才最直接觸及到會看動畫的當地人」。924 Studio早前為獨立樂隊TYNT製作MV，「樂隊想以木馬屠城記為藍本，我們就想了一個都幾無厘頭但其實入面有些意思的內容，就做了出來，感覺到那是我們喜歡走的路線，還需要琢磨幽默感，而唔係真係好傳統玩些下流嘢、屎尿屁就叫好笑」。

如何分大動畫這個餅？ 投放資源 吸納觀眾

「我們都想香港人睇咗先，自己人鍾意咗先，才可出發去外面，如近排再興起的廣東歌、娛樂產業，都是令自己人鍾意咗先，才衝出亞洲。」當新鮮人這樣想，江記亦留意到香港流行文化再度興盛帶來的前景，「如新成立的MakerVille都宣布有《屎撈人》的製作，電視台或製作公司對動畫是有興趣，不過找明星拍的作品，坐底都有班fans睇，動畫有沒有這些保證？是否要找有fans的創作人或卡通角色合作？可能要《屎撈人》成功，他們就願意再試新的label，如果不成功又從頭來過」。他認為可考慮嘗試日本短片合集的做法，影視平台可將已有的優秀動畫作品集合為一個節目播放，又或以一個主題各有創作的形式製作合集，甚至與一些受歡迎的畫家合作，「如草日、Cuson，可否將他們的創作變成動畫？但要好快，因為網絡漫畫家對題材的反應好快，亦要夠快觀眾才會看，動畫做不做到，我覺得是有可能」。記者問到如果像《天竺鼠車車》持續有新一集幾分鐘的動畫在YouTube上映，人手需要多少？他估計需20至30人，「如果是一個長線製作，有前期、角色設計、故事構思、畫公仔、後期，每個崗位2至3人，不是好過分，但肯定不是兩三個人搞得掂」。

江記與Step都期望，當香港有更多動畫作品，觀眾喜歡，需求更大，動畫師的回報也能漸漸提升。小踏與924 Studio都提到MV製作費一般不高，創作人付出與所得不成正比，江記就說當《信之卷》MV成為熱話：「我估用同樣的資源不會做到第二套，同樣的熱血燒多兩三次都得，但不能持之以恆，冇資源好難成日有咁嘅quality，這套作品應該是吸引大家投放更多資源，而非話畀你聽我哋有好多熱血畀你燃燒。」

■Tommy Ng作品Snakehips & Jess Glynne - Lie For You MV

網址：bit.ly/3LxOF5a

■江記作品《離騷幻覺》

網址：www.dragonsdelusion.com

■924 STUDIO 作品TYNT - DAI MOND MV

網址：bit.ly/3NwRuVv

■佐治作品《鉄鴛》

網址：bit.ly/3PDF7Jc

■《世外》

網址：bit.ly/3MAv7hT

【動畫走出去篇】

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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