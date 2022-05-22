街知巷聞：「市區更新研究」出爐 九龍城明星街市會走樣？

食材刁鑽 吸引區外人尋寶

食評人劉健威為覓食材，幾乎到過全港所有街市，雖家住港島，仍每月至少到九龍城街市兩次。他說在九龍，只有這裏的海鮮可與港島的鴨脷洲街市匹敵。「楊屋道街市也有許多海鮮，但貴價的這裏就多點，與地區的經濟條件有關。出處不如聚處。」曾有間來貨絕佳的魚檔，他連親朋也不輕易相告，直至近年老闆退休結業，他才在專欄揭曉那名字叫「強記」，因老闆娘有幾分傲氣，他私下喚作「寸婆」。如今說起仍誇讚不絕，一口氣數出那裏的龍脷、鷹鯧、紅斑、獅頭魚、青蟹，以及每斤賣2000多元的野生黃油蟹。「她一年賣40日奄仔蟹，只肯賣農曆八月至重陽所產的，不會以其他貨充場。她的獅頭魚也特別大條、金黃色。」雖然鮮得一吃難忘的奄仔蟹已成絕響，但這個街市尚有約500個攤檔，仍尋到坊間少見的飛機貨海魚、本地菜、潮州食材、泰國香料、媲美高級超市來貨的日韓水果：「每間店舖都有自己的特色貨源。」最多人慕名光顧的，要數那分切出挽手、金錢𦟌、腩頭、駝峰、吊龍等部位的牛肉檔，牛頸脊更依據雪花，有5個檔次任君選擇，索價數百元一斤。

另一食評人梁家權不時排隊光顧：「大家覺得特別在好似上了一堂課、懂分辨部分，其實是學會一些名稱而已。」食材刁鑽精細，因不少顧客來自傳統豪宅區九龍塘，後來又有何文田如加多利山的富戶。近年港鐵通車，同區新樓盤陸續落成。若要設宴饗客，這街市就是不二之選。另外，廣播道以前有多間電視台；現在有兩間電台，驅車到來不過10分鐘，不乏名人蹤影。劉健威說特色食肆無形中也為街市增添明星足迹：「像蔡瀾就行這個街市最多，又會經常去茶檔。」更莫說杜琪峯、周潤發都是街市常客。

至於劉健威每次來這裏的「指定動作」是：先到某老牌潮州飯店午飯，逛一趟街市，然後再逛街市兩邊：一邊是齊集潮汕食品的衙前塱道；另一邊是主打鮮果和上海南貨的侯王道。在地圖上，街市位置偏左，靠近九龍塘。「自從城寨沒了，這街市就變成整區的中心，所有飲食相關的都圍繞它周邊發展。另一個形成九龍城特色的是機場，它搬走後，街市那邊更見重要。」街市周邊自然形成了獨特飲食生態，如橫街清酒舖、高級乾貨舖、雲南菇菌店。他用大笪地比較：「政府想再做都做不到了。政府規劃的都是失敗居多，好多時都是這種民間形式，生命力會較強。」

反映民生寒暑表 牛肉檔長龍經濟好

香港歷史文化研究會會長葉德平家住荃灣，經常跨區到九龍城街市買菜做飯，為的同樣是食材集中多元。他形容九龍城是真正「成行成市」，而物價不會高得嚇怕區內人，亦不比荃灣貴多少，「好像一家國際『百貨公司』，買到百樣貨品」。何以這街市同時兼顧區內與區外客，並沒變成遊客街市？對九龍城歷史素有研究的他查到「九龍城街市」一詞最早出現在1946年11月13日的《工商日報》，當時所指的仍是露天市集。從九龍寨城的資料，可側見早期街市的客群。戰後至60、70年代，大量內地人來港，他們通常選擇居於寨城，因這邊的中國人、特別是潮汕族群比港島多，物價和租金也較低廉。據口述歷史記載，九龍城在60年代已有「重建計劃」，不少業主將平房交予發展商蓋成高樓，以換取其中一、兩層自住，故城寨部分樓房較高。80年代末調遷前的人口登記記錄顯示，當時有9000戶、約4萬人居於寨城，由於登記牽涉賠償，他認為數字或可斟酌，但無疑反映了九龍城街市照顧的是寨城勞苦大眾。此外，這裏亦有聚居於九龍城其他地方、為機場提供勞動力的大批潮汕勞工。另有居民憶述，九龍城曾有場大火燒光市集排檔，於是有善長捐地予政府，興建了現時所見的市政大廈。

令街市聞名區外的契機，是七八十年代啟德機場擴展、附近交通配套完善，今日雲集於此的高級生果檔，其來有自。「早年的冰鮮貨如蔬果，下機後要在附近快速批發銷售，就形成此商業系統。今日要買時令水果，不是去果欄，就是來九龍城。」即使機場搬走，由於已建立口碑和高消費力客群，他們仍是會來找日本士多啤梨、泰國金枕頭。他比較楊屋道和九龍城街市：「楊屋道賣的種類好單一，是市民日常吃的菜，但到九龍城就有好多種水果蔬菜。香港街市需要有自己特色，這裏就以多種類、特別貨、東南亞貨聞名。」這個街市亦是了解民生的寒暑表，如見牛肉檔大排長龍，就知道經濟好景；每遇菜肉供應緊張，就有傳媒到此訪問商販生意銷情；大時大節記者要來報道市况，就算未有宋皇臺站時已是慣例。他解釋既是因為貨物齊全，也因附近曾有馬頭角牲畜檢疫站（今牛棚藝術村），以屠宰牛隻為主，所以街市最反映牛肉行情。「一來是潮州人嗜牛，這區較多需求；二來是街市位置近，較貼近來貨價。」

遷址或變回民生街市 憂重蹈同仁市集覆轍

政府去年推出為期10年的「街市現代化計劃」，先會全面翻新4個街市，包括香港仔街市、楊屋道街市、牛頭角街市及九龍城街市，香港仔已經動工。市建局現時這種如同將建築「剪下、貼上」的建議，可否保留到以上談及的賣點，乃至套用到其他計劃涵蓋的街市？葉德平對此不表樂觀，「如果租金太貴，或有志做外區客生意的商販不搬去新街市，有些特色商戶就消失，九龍城街市怎樣跟其他的街市產生區別？」他指買菜的心態簡單，要便宜、多種類、地點便捷。現址正符合這些要求、又有幾座住宅大廈圍繞。而且，會到街市的多數是上年紀的街坊，市建局建議的新址是九龍城西南面「邊陲」位置，未必及超市和街舖就腳。「那可能要逼街市轉型，用特色吸引人走過去，那是否仍是原來的街市？」

現時，九龍城廣場設停車場，但大多區外客會泊在街市外面的咪表泊車位，他擔心日後這群客人不會遠道再走去街市。「當有批人不再光顧，就會慢慢變成一個只靠居民光顧的民生街市，然後隨居民老化、店舖驟減而沒落，像象山邨街市或石圍角街市，現在都十室九空。」同區重置的先例，可參見2014年受觀塘重建影響的同仁市集。惟市集選址不周，被巴士和小巴站包圍，人流疏落；格局也失去本來的氛圍，「即檔口與檔口之間的距離，怎樣走得舒服又可以跟檔主接觸」。加上缺乏宣傳，可說是失敗案例：「不像中環街市有好多公關。它有的報道都是負面的，搬了大家都不知道，久而久之就以為沒有做。」他和劉健威都好奇要街市搬遷的原因和理據，惟市建局目前未有詳細交代原址的未來發展，只在圖片標示會被「進一步研究」及「重新規劃土地用途」，組織本土研究社認為能作社區用途的機會不大。劉健威惋惜若選址沒法左右，唯一能保留其多元貨品的方法，是優先讓原來的檔販遷進，以減低對街市生態的影響。新址對街現時是一列民生商舖如藥房、找換店，日後能否形成像今天街市兩旁般蓬勃的商業圈，就要看時間造化。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 林靄怡、受訪者提供、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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