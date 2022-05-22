{古生物化石達人}龍德駿 香港的化石，香港研究

你對化石的認識是什麼？恐龍骨頭？印有模糊腳印的岩石？其實化石不止有石頭形狀，冰河時期長毛象的乾屍、琥珀中的昆蟲都是化石，但無論是哪種化石都非常稀有，因為化石成功形成及被發現的機率非常低，「專家估計可能上百萬個遺體，才有一個可以保存為化石」。龍德駿解釋化石形成要滿足眾多條件，首先生物死後要被泥沙掩埋，並必須埋藏在有沉積物的環境，如湖泊或海洋，之後生物的有機部分會分解，堅硬的部分如骨頭、外殼會慢慢石化。最後因為地殼移動或人為挖掘，化石才能重見天日。

恐龍走過的腳印、留下的糞便也以同樣方式變成化石，化石會保留古生物留下的痕迹，透過研究糞便中的食物，科學家可以知道古生物的飲食、當時氣候。而保存狀態最良好的化石就是琥珀，電影《侏羅紀公園》中，科學家因為發現一顆琥珀，琥珀中有一隻蚊子，蚊子吸了恐龍的血，科學家於是成功獲取恐龍的DNA，複製恐龍。現實世界沒有這麼巧合，但近年的確發現藏有恐龍羽毛的琥珀，極有研究價值。「琥珀保存的化石是所有類型中最好的，因為它密封在缺氧環境，沒有受細菌破壞，可以保存軟體組織，甚至液體都可以保存。」可惜琥珀保存體積有限，因為琥珀是流出來的樹脂，只能包裹體型細小的生物。

香港有沒有恐龍？

說到香港發現化石，一般人最關心香港有沒有恐龍？龍德駿說也經常有人問他這個問題，雖然香港尚未發現恐龍化石，但不代表沒有可能。先來認識香港的地質歷史，香港有侏羅紀和白堊紀的地層，也曾經發現過相同年代的古生物，但龍德駿說那時候的香港未必適合恐龍居住。因為侏羅紀早期香港大部分是海，到侏羅紀晚期香港又發生大規模火山爆發事件，「香港那個年代是一個好勁的火山口，現在看到的那些山，大部分都是火山活動時期形成，獅子山、鳳凰山大部分都是火成岩」。今天的花崗岩以前都是火山帶，自然沒有恐龍。但火山活動完結後的白堊紀中期，就有機會找到恐龍，「白堊紀地層比較正常，這年代的地層叫紅層，紅土層」。一河相隔的深圳，也擁有與香港同年代的紅層，更在紅層發掘過恐龍蛋。

古生物豈止得恐龍 三葉蟲稱霸海洋 外形夠科幻

解答完恐龍問題後，龍德駿苦口婆心勸香港人拓闊眼光，多認識恐龍以外的古生物，「香港人淨係識恐龍，但恐龍只佔古生物中的一小部分，一成也沒有」。恐龍以外的古生物還有三葉蟲、菊石、盾皮魚等，龍德駿逐樣向記者介紹自己的化石收藏品：盾皮魚距今超過三億年，它的身體前半部是甲片，一對眼睛並排位於頭頂，與今天的魚大相逕庭；長毛象除了一對象牙還有臼齒，外形像熨斗，用來磨草；木頭也有化石，被礦物質入侵後會出現七彩顏色……其中不得不提這次地質考察的新發現——菊石，「菊石好常見，全世界都有，而且它在恐龍出現之前已經存在，是其中一員好有代表性的古生物」。這次發現的菊石特別之處是體型大，估計長約三十至三十五厘米，一般發現的菊石多數是幾厘米至手掌般大。菊石是海洋生物，是一種頭足類動物，腳長在頭部四周，例如八爪魚也是頭足類動物，但菊石有外殼，外形像鸚鵡螺。

菊石、三葉蟲 比恐龍更古老

另一個有代表性的古生物就是三葉蟲，三葉蟲是一種節肢動物，昆蟲、蝦、蟹都是節肢動物，「三葉蟲還勁過恐龍，三葉蟲是恐龍出現之前，就稱霸了整個海洋的一種古生物，好出名，它滅絕了才到恐龍的年代」。三葉蟲最早出現在五億多年前，其存活時間也是古生物中數一數二的長，足足橫跨整個古生代，約三億年，品種有過萬種。三葉蟲還是地球上最早擁有眼睛的一批動物，特徵是一對複眼，「三葉蟲的眼睛雖然好古老，但它的眼睛勁過晒我們的，因為它除了每隻眼由幾十塊鏡片組成之外，每邊視力都有一百八十度，兩邊加起來三百六十度，由頭到尾都看到，無咩生物的視力可以去到三百六十度，講緊幾億年前」。

仔細觀察三葉蟲的化石，化石仍然保留三葉蟲外殼形狀、斑紋的細節，尤其是一對眼睛，上面密密麻麻的鏡片清晰可見，精細度可媲美模型。龍德駿最喜歡的古生物是三葉蟲，「不知道你驚唔驚，我就覺得好靚」。他特地蒐羅不同形態的三葉蟲，有外殼帶刺的，有頭頂長角的，有蜷曲作一團的，「好多時看電影角色造型，例如《風之谷》的王蟲或者異形，也像三葉蟲的外形，好多人都覺得好科幻，但其實史前的造型都可以咁科幻，可能科幻過我們的想像，你看這麼古怪，有角有刺有複眼，有些嘴巴又伸條東西出來」。

本地缺人才、研究資源 難留香港化石

今天我們能夠欣賞古生物化石細緻的特徵，有賴古生物工作者細心清理和修復岩石，將一塊粗糙的大石整理出今天線條明顯的三葉蟲化石。這也是龍德駿的工作，「古生物工作者要做的工作好多，不止是去搵化石，可能有時由搵到條骨到擺落博物館要幾年時間，中間要開採、清理、修復」。一塊岩石鑿開後，化石可能還有大部分被石頭掩蓋，要耐心清走多餘的石頭，例如用噴砂槍磨走恐龍蛋表面的岩石，令蛋殼的裂紋重現，一旦用錯工具或力度太大，就會破壞珍貴的化石。「有些化石好脆弱，好像香港岩石風化晒好脆弱，找出來的化石碎了好多件，我們要將它還原，黐番埋。」這次的菊石化石也有同樣情况，龍德駿花了一星期修復。

修復化石後，龍德駿和團隊還會繪製古生物的復原圖，重現生物生前的模樣，例如掘出一條魚骨後，要思考這條魚是什麼品種、是肥還是瘦、什麼顏色、有什麼花紋等。這就考驗古生物工作者對生物分類和解剖結構的熟悉度，「硬骨魚的特徵通常有魚鱗，不會有甲片；盾皮魚就有甲片，這些是基本」。基本結構以外，無法從骨骼推算的外貌特徵，就要參考現代的同類，魚類參考魚類，爬行類參考爬行類，「例如你找到隻蜥蜴，你就不會將隻蜥蜴還原到有羽毛、有翼」。復原過程也能發揮創意，在龍德駿想像中，三葉蟲應該有不同顏色，因為今天昆蟲的顏色也非常鮮艷，「我畀隻老虎的骨架你看，你不會想到牠有花紋，你直情猜不到牠有毛啦。同一道理，好玩的地方就在這裏，你點知是這個模樣，唔知㗎，可能牠的樣子完全不是我們想像般，更加耐人尋味」。

隨着不時發現新證據、新化石，科學家們也經常推翻從前對古生物外貌的想像，恐龍由沒有羽毛變有羽毛，尾巴由拖地變離地，「羽毛是什麼羽毛呢？識飛的羽毛還是唔識飛的羽毛？又會不停拗不停改，不停隨住證據增加而修正，不會一步到位」。但這種不斷發現新事物的精神，也是龍德駿覺得古生物學引人入勝的地方，「可能有些東西老生常談講好耐，但隨着研究新的發現，或者新的資訊會修正以前的東西，所以好玩在你會不停學習」。因為世界很大，地球歷史很長，人類在近四百多萬年前才出現，地球歷史卻有四十六億年。

一件化石 推前香港地質史

香港已知的地質歷史有四億年，出產過的古生物化石，有香港特有種菊石化石、蕨類植物化石、珊瑚化石等，其中年代最古老的化石，是白沙頭洲發現的盾皮魚化石，盾皮魚只生活在泥盆紀時期，化石發現一下子將香港地層歷史由二億多年推到四億年前，不過跟地球四十六億年比，還是「蚊髀同牛髀」。香港地方小，歷史短，又未發現過恐龍、三葉蟲的化石，在香港找化石有何意義？龍德駿曾在美國、內地、香港等地發掘化石，他說對於外國學者，香港可能不太吸引，但對於香港人，香港化石的意義正是香港本身，「重要性就是，我們可以透過香港找到的化石，知道香港的歷史之餘，也知道有什麼生物存在過，環境係點，大家都好想知，如果我告訴你，幾億年前的香港，同一個空間原來住了好多朋友，可能就在這個地下下面，曾經有三葉蟲，曾經有菊石，曾經有恐龍，原來我們這個地方有故事，整個香港就立體好多」。

化石多送往內地研究保管

原來香港曾經是海，原來香港曾經有超級火山，但這些訴說香港史前故事的化石，全部散落異地，「大部分之前香港發掘的化石都送到內地研究，因為以前研究古生物學，香港沒有相關的研究機構，很多時候要與內地專家合作」。香港缺乏古生物學人才和研究資源，化石交由內地專家研究和發表論文，之後亦由內地專家保管，「發表論文後內地就有責任保留化石，因為化石是證據，將來如果有人挑戰他，認為化石不是盾皮魚，就要拿出來證明」。這次龍德駿和地質學家陳龍生教授發現的化石得以留在香港，由香港科學館及香港大學收藏，他希望能變成長期做法，甚至能有化石博物館專門收藏和展示香港的化石，「希望今次我們行頭，第一步將化石收藏番喺香港，成日話香港有化石，都無人見過嘅，大家都見唔到，起碼今次以後，無論在科學館又好，還是港大的地質博物館都好，起碼普羅大眾都見到先」。

雖然香港未有專門的化石博物館，但在旺角的一個小角落，龍德駿設立了化石工作室，展示他的珍藏，歡迎學校帶學生來參觀，他又每周辦網上直播，做古生物學普及。常有小朋友摸上門來看恐龍，對着化石好奇驚呼，「因為香港真的好難接觸到化石，希望有個地方有化石畀人睇，實體地方好緊要，不只是網上放一張好靚的化石相，你見到畀個讚，這裏真的可以見到（實物）」。去年他經過沙田港鐵站，在大理石牆上發現菊石、珊瑚等化石，放上社交媒體後掀起熱潮，人人都在港鐵站、商場或自家浴室的大理石找化石，原來歎住冷氣在市區都可以看到六千萬年前的生物，「他們好開心，人生第一次搵到化石，還要在家裏」。他說證明古生物不一定沉悶，也不一定遙遠，「我們講完之後，好多人會留意，咁世界已經不同了」。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 賴俊傑

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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