【明報專訊】美國片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),花多眼亂、打打鬧鬧、癲癲喪喪、cult到無倫,角色穿梭多重宇宙、形象百變,美術與動作的古怪點子多不勝數。影片正如它的某款宣傳海報一樣,圖騰堆得滿滿的。惟恐稍一分神,就會看漏一些什麼。