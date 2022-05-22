副刊

星期日生活

movie chic movie style：湯告魯斯的壯志與靈魂

【明報專訊】法國康城影展上周開幕，星光匯聚，不用掩面戴罩，開幕禮投下了一顆星光核彈，震懾全場：湯告魯斯現身。不說不知，湯告魯斯上次現身康城影展，已是30年前了。

上 / 下一篇新聞