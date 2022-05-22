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2022年5月22日星期日
星期日生活
烏克蘭的《血色大地》
無人機的視角
周日話題：記者之死
周日話題：如何達至世界和平
同場加映：爆肝打大佬自肥企劃──全動畫MV 《信之卷》：進化為更好的自己
開門讀書：大農村和小農村
阿貓阿狗：#143 時間
星期日現場：疫情下法國的民主倒退
白路的逆行手記
誰人日記：你的意見並不重要
圖文城市：被佔據的日常
三十而立：在光暗黑白中找尋自己 專訪畫家鄭虹（Dony）
1000x1000 空想星期天
movie chic movie style：湯告魯斯的壯志與靈魂
電影潭：動畫記事的力量《無處安心》
家明雜感：《奇異女俠玩救宇宙》大媽的覺悟
影片簡評
咩世界：第339期 ／farewell
單元連載：由大腸到大腦的創作例子
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧關子尹：退居方錄遣懷詞，《我心歸隱處》筆談
{古生物化石達人}龍德駿 香港的化石，香港研究
料理分子：素料理的肉感 素八寶炸醬配意式手工麵條
綠色生活：修葺山徑 石屎難行 手作步道自然啲
通識導賞：後國安法時代民調發展 民調回應率下跌 最大衝擊
街知巷聞：「市區更新研究」出爐 九龍城明星街市會走樣？
未來城市：香港動畫走向世界
白路的逆行手記
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【明報專訊】「不被情緒和環境所影響，專注地履行助產士的使命。外表冷酷，工作時卻抱着一團熱火，心無旁騖。醫院才是最自在的地方。看到產婦和寶寶的時候，觸動到最柔軟的內心，成了心裏最大的療癒！」
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