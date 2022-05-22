同場加映：爆肝打大佬自肥企劃──全動畫MV 《信之卷》：進化為更好的自己

這個5分鐘全動畫MV全出自一個花姐都說他們又癲又傻的香港動畫團隊，爆肝式以一個半月完成，完全體現香港人/ViuTV/時代細路的極限極致，進化成為更好的自己。

近來每名MIRROR成員推出新曲都有新嘗試及突破，先是Jeremy（李駿傑）的《半》走另類暗黑鬼魅路線，阿Jer（柳應廷）《離別的規矩》改風格走感性細膩情歌，以至姜濤的反戰歌曲《作品的說話》。今次令人意外的是過往路線較大眾化的Anson Kong（江𤒹生、AK）新曲，都有震撼彈效果，全曲採日本流行的全動畫MV模式製作，歌手放下偶包，不見樣貌，只以動畫形象出現。

看着MV中的全動畫銅鑼灣影像，無論身處何方的香港樂迷，都會有點觸動，畫面上是熟悉的天橋道路街角人物，原來製作的動畫師也全是「本地薑」香港人，畫出另一番港式韻味。

三名動畫導演Tommy（吳啟忠）、「崔氏兄弟」的Haze（崔嘉曦）及Long（崔嘉朗）談起，收到AK這個全動畫MV合作構想時，也曾考慮製作時間極其短促（平常的一半），有所掙扎，終決定拚命「爆肝式」一博，合共找來16人動畫師團隊，接下及完成這個「打大佬」項目。

製作全動畫MV，動畫師是先收到歌曲旋律及歌詞，再構思動畫內容。Tommy指出，各人由構思故事、起草角色，動畫製作等，必須於6星期的製作期內統統做好。不同動畫師分組分工合作，如有人專畫高難度跳舞情節，有人畫街景，務求限期內畫到最好。

其實，香港近年的MV都有愈來愈多動畫出現，前年RubberBand《每道微小》有Maly動畫小象角色融入實景；林二汶的《再聚》是動畫描繪人的相聚相遇；林家謙《在空中的這一秒》是銀河鐵路式虛擬景象；C AllStar《北極熊的遺言》中的人類與自然小故事等等，但今次《信之卷》即屬野心及規模更大之作。

動畫MV漸增 現實場景少見

Tommy指出，過往動畫MV較多迴避現實場景，畫的可以是海底世界打鬥、太空事件，但在今次MV「大家都想畫本土的景象」，AK過往有看過他的作品、了解他的風格，提出想動畫有少年AK與最愛卡通《數碼暴龍》的元素，結果銅鑼灣成為不二之選的場景。

「想要畫一個如日本澀谷的地方，那就一定是SOGO那個位置了，那裏也有香港的地標，如電車。」Tommy指出，無論是在香港的人、已移民或散落他處的人，這裏都一定有大家記掛及觸動之處，故想畫下來，而SOGO的大電視，也貼合數碼暴龍中，數碼與現實世界接觸的渠道。

MV中不少細節，也見崔氏兄弟一直鍾情繪畫的港式地道文化內容，可見外賣員和地道食物的蹤影，也映照出疫情下的社會現象，三人受訪時不止一次提到製作瘋癲之餘，也是「愈畫愈開心」。Haze回想，一開始已「好貪心」拿着有40幾頁的設定圖集，去見AK及（MIRROR經理人）花姐，笑言或許這也令花姐「被震懾」，因而對他們說：「嘩！咁貪心，得唔得㗎你哋？又呢又路、又小時候（AK）又同伴！」

製作過程算順利，三人認為與歌手方面相對放手有一定關係。Tommy稱，AK在製作初期會一齊度橋，構思卡通情節，「單是數碼暴龍機，起初都想畫好多款！」AK對個人卡通造型也相對放手。動畫師們坦言過去遇過不少偶像明星對其公仔畫像「捽好耐」，「試過單是個鼻都搞咗一個星期呀，來來回回，覺得鼻子不同位置，唔係畫得太尖、畫得太挺等想修改」。Tommy指出，歌手的公司亦無太多層級及意見要處理，動畫製品只在最後階段作小量微調，便可以出街。

歌手公司放手 製作過程順利

全動畫MV初步口碑不俗，也令更多人留意到香港動畫。對於香港動畫，大眾主流記憶一般是麥兜，之後便無以為繼，但其實港產動畫師近年都偶獲國際獎項，如Tommy本身參與HAF（香港亞洲電影投資會）的動畫《世外》，近年榮獲第21屆日本「DigiCon6 ASIA大賞」全場大賞，此動畫也正在製成電影；巿面廣告也常見動畫的蹤影。

見證過百人大規模動畫公司的製作，及小型公司的倒閉及收縮，Tommy指出，業內主要仍以「艇仔」式去製作動畫，日後盼更多有規模的創作，令資深動畫師留在業內。

難得與「周圍都係」的MIRROR有合作機會，Tommy有另一番思考及體會，「香港人難免會看着外地很多美好的大製作，如BTS，但我哋（香港）其實都有我哋自己好玩之處，MIRROR是一個觸發點，令社會及大家對自己文化好奇，也令他想無論作為觀眾，還是創作人，也要去更尊重、看得起自己」。

崔氏兄弟哥哥Haze寄望，透過近年動畫的新浪潮可令動畫業再現，外間包括投資者明白動畫的效果，可為實拍增添更多可能，日後自己也可自豪地稱「以動畫為生」。

盼本地動畫隨樂壇動起來

Haze稱曾與「試當真」團隊傾談，對他也有影響及啟發，也令他決定不妨也多以「試吓先」心態去作新嘗試，希望今次藉香港樂壇廣東歌再興起，也令本地動畫可以順勢動起來。

對於創作，弟弟Long回想起MV製作尾聲的一個晚上。他一邊畫、一邊聽着《數碼暴龍》主題曲，哭了。「我問，我自己喊什麼？」這一刻，Long有個強烈感覺，作為動畫師也想作品背後有個信息，告訴觀眾，故與動畫團隊商討決定，在MV最尾，以文字展現出來：

「記得小朋友嗰陣嘅自己嗎？

佢依然繼續相信，相信有一日會進化，

由勇氣開始，用希望延續，

去成為更好嘅自己！」

《信之卷》MV：https://youtu.be/898lylQx_ZY

文˙飛力士

編輯•李宏豐

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