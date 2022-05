周日話題：如何達至世界和平

【明報專訊】戰爭恐怖而常見;和平人人可欲,偏偏是冷門的學問。單就美國內戰的專著已有5萬多本,反之世界和平的專論數目不及其千分之一,故此和平與衝突研究學者貝歷覓(Alex J. Bellamy)的近作《世界和平》(World Peace)可謂難得之作,副標題亦充滿雄心:「以及如何實現」(And How We Can Achieve It)。在戰雲密佈的今日,維和的建言更顯參考的迫切。