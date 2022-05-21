運動手環追蹤「心」事 提你休息

【明報專訊】現今的運動手表或手環，已不單止用於記錄運動表現，更多功能會偏向監測用家的生理狀况，給予一些運動建議。以早前推出的Fitbit Charge 5健康手環為例，便支援最新的Fitbit Premium功能（新手環附送6個月試用，其後$78／月或$628／年），這個功能會透過用家之前的運動疲勞（活動量）、心率變異（HRV）和最近的睡眠狀况綜合評分，並於每朝發放給用家，用家便可透過這個評分，評估今日是否適合做運動，或是適合做什麼強度的運動。Charge 5亦內置GPS定位功能、20種運動模式、自動運動識別及最大攝氧量估算等，對於運動量不高或不太劇烈的用家來說，更能夠貼近他們的需求。