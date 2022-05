智能拍檔 記錄分秒 運動表×海賊王 陪你冒險

伙拍路飛 同陽光玩遊戲

現今的運動手表已不單止用來運動,也可以是日常生活的重要佩飾,選購上當然希望更突出個人趣味。最近Garmin聯乘日本長壽動漫《海賊王》(One Piece),推出亞洲限定版Instinct 2 Solar One Piece及Instinct 2S Solar One Piece太陽能GPS智能手表,前者以角色路飛(Luffy)及卓洛(Zoro)為主題,而Instinct 2S Solar One Piece則以索柏(Chopper)為主題。表身及包裝盒都加入不少動漫角色元素,除了包裝盒上印有動漫角色的人像之外,表身的主色調亦跟足原著角色衣物慣用色設計,相當吸睛。

太陽能充電 耐熱耐撞達美軍標準

一般聯乘產品的功能或會略為遜色,但今次所推出的3款聯乘手表,功能上絕對能滿足大部分運動用家的需求。3款手表都支援太陽能充電,表身亦達到MIL-STD-810美軍標準,使用耐熱耐撞擊的強化纖維聚合物製作表殼,表面則使用了防刮能力高的Corning Gorilla玻璃製作,並通過衝擊、低溫和腐蝕等多種測試;防水等級更達水下100米,無論是上山下海都同樣適合。

此外,表內設有跑步、游泳、高爾夫球、衝浪、風帆、高強度間歇訓練和肌力訓練等多種運動模式,支援全天候健康追蹤,能在運動期間監測用家的最大攝氧量(VO2 Max)、心率、壓力指數、血氧、熱量消耗、身體能量指數、身體年齡等,足以照顧大多數運動用家的需要。它們亦設有GPS衛星定位及高度、氣壓與電子羅盤功能,能把用家運動期間的大部分數據一一記下,方便日後參考之用。

售價:$3999(中文版)

查詢:3616 0454(Garmin)

野外運動「長氣」拍檔 續航578小時

除了聯乘《海賊王》,Garmin早前還推出高階型號的運動智能手表fēnix 7X Solar,專為挑戰野外、極限運動而設。今代的表面加入觸控操作模式,用家可在運動過程中直接利用屏幕移動或縮放地圖,更快找出自身所在地點;就算在運動過程中有時候難以觸控手表,表側仍保留按鈕操作縮放地圖功能,能在運動期間正常使用。

新增觸控 查地圖更方便

攀山涉水,碰撞亦在所難免。新表用上Power Glass太陽能充電鏡面,同時通過美國軍用標準MIL-STD-810測試,可耐熱、耐寒、耐撞擊、抗腐蝕及防水,就算在惡劣的戶外環境下,都不怕輕易損壞。越野運動需要長時間續航力,廠方也為此加入Power Manager電量管理系統,在最大電量模式(UltraTrac)下能使用578小時,在GPS模式下則能使用122小時,不怕中途突然無電。

為了方便用家在幽暗環境下繼續前行,fēnix 7X Solar內置LED電筒,除了可調校光度作緊急照明之用,亦提供多種頻閃模式,可按不同場合自訂頻閃燈;例如跑步模式中可設定跟隨跑步步頻轉換顏色,當運動時雙手擺動不同方向,表面便會自動在紅、白光之間切換。就算在黑夜中跑步,仍能提醒其他人你的位置所在,減少意外風險。

閃燈模式 夜跑更安心

作為高階運動手表,fēnix 7X Solar設有超過40種運動模式,包括越野跑、越野單車、開放水域游泳、三項鐵人、登山健行、划船等;今次新增風箏衝浪模式,支援記錄衝浪時間、波浪數等資料,夏天最適合不過;攀登模式支援室內或室外攀登及抱石模式,可計算攀爬高度和時間、滑落次數、攀爬路徑和各種生理數據。此外,今次新表也加入QuickFit表帶設計,讓用家更輕易更換,廠方亦推出了多款矽膠或真皮表帶以供選擇,方便在不同場合中佩戴。

售價:$7599

