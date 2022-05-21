跟花姐Alton來打卡 流浮山歎神話下午茶

（註：模特兒按拍攝需要暫除口罩）

從元朗或天水圍港鐵站均可轉乘K65巴士，一到流浮山總站，向牌坊右邊望去，即可見到一棟獨特的藍白色小屋。這棟樓高3層的獨立屋名為Myth House，外牆繪上藍白色的古希臘女神畫像，加上戶外仿真草地、帳篷包廂、粉藍色休閒旅行車，怎能不吸引大眾眼球？Myth House的中文譯作神話屋，也許希望在流浮山締造神話，成為新地標。餐廳於去年11月中開始試業，因疫情關係，一直未宣布正式開業日期，但不少客人早就聞風而至，成為本地熱搜打卡餐廳之一。

草地帳篷旅行車 營造寫意氛圍

餐廳室外設有仿真草地、帳篷、休閒旅行車，確實是本地餐廳少見；加上室外設有40至50個座位，部分還有天幕，在藍天白雲下，hea在藍色長椅上跟狗狗玩耍，又或是坐在帳篷內歎下午茶，的確寫意。不少女士為了配襯環境，特別穿上藍白色裝束前來打卡。

相比之下，室內環境不及室外那麼亮眼及IG-able，地下設有20多個座位，同樣以藍色作主調，深藍色絲絨椅子配金色椅腳、仿水晶燈裝飾等。

蝦籽鬆餅腐乳蛋糕 啖啖流浮山鮮味

也許你會想，這些以打卡為主的餐廳，食物質素應被列入「好睇唔好食」類別。Myth House應該會令你跌得一地眼鏡碎，這裏的食物不單精緻吸引，而且製作十分認真。餐廳供應午餐、下午茶、輕食及晚餐，主打多國fusion 菜，不定期轉換餐牌。「打卡王牌」有樹幹形的木架下午茶，上面除有一般甜點，更有流浮山特色的蝦籽鬆餅、腐乳貝殼蛋糕等甜品，全部由設於餐廳2樓的自家餅房供應。廚師團隊非常巧妙地用上流浮山的蠔豉、海鮮、蝦籽等特產入饌，比如餐牌上的流浮山周打蠔豉湯、流浮山蝦沙律配川式麻辣蛋黃醬，都選用當地海鮮及海味製作，把流浮山海鮮的味道融入西式餐點內，保證跟外面餐廳的味道絕不一樣。

燒賣皮藏藍蟹肉沙律 口感新奇

另一推介是日本南瓜蟹肉意大利飯，上層是芝士釀蟹蓋加三文魚籽，下層是南瓜risotto。此飯做得比一般意大利飯軟腍，廚師不諱言若以傳統意大利南瓜飯的標準來說，飯粒太軟身便不及格；不過大部分本地客人都愛較軟身的飯粒，因此他稍微調校了一點。而前菜法國藍蟹肉沙律配意大利風乾番茄蛋黃醬，賣相有點像燒賣，廚師說盛載沙律的外層確是中式燒賣皮，一口咬下有藍蟹肉和蟹籽，口感新奇。而招牌頭盤流浮山蝦沙律配川式麻辣蛋黃醬，則開宗明義採用流浮山海鮮市場買來的鮮蝦，加上酸中帶辣的川式麻辣蛋黃醬，非常開胃。

■Myth House

地址：流浮山深灣路238號

查詢及預訂：6886 9980

交通：港鐵屯馬線元朗站或天水圍站乘K65巴士到達流浮山巴士總站；附近設收費停車場

註：另設加一

文：顏燕雯

模特兒：Karlie Ho

編輯：梁小玲

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