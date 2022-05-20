新地標交織舊風光 東鐵過海遊真的很興奮

● 1．紅磡站

「候機室」歎早餐準備出發

乘東鐵線過海段前，先在紅磡站附近吃豐盛早餐。車站D出口與尖東區相距約5分鐘步程，推介最近在帝國中心開店的NOC Coffee Co.，除了耍家咖啡外亦不乏IG-able特飲，首選黃色和琥珀色兩層的芒果冷泡紅茶。輕食推介牛油果多士或火腿芝士croffle，牛肉科布沙律則較飽肚。店內設有NOC Lounge的雅座區，牆壁注入帝國中心的標誌珠紅色，還有模擬舊式航班機械翻頁顯示屏，營造候機室氛圍，符合「貼地旅行」主題！

尖東一帶舊商場多保留1980年代設計，例如半島中心購物商場，中庭設置噴水池和子彈升降機，恍如時光倒流40年。穿過市政局百周年紀念花園，沿科學館徑旁行人天橋走到紅磡站，正式展開過海之旅。留意原先的東鐵線月台已停用，新月台位於屯馬線下層。

NOC Coffee Co.

地址：尖沙嘴麼地道68號帝國中心地下 G35至37、G43至47A號舖

網址：noccoffeeco.com

半島中心購物商場

地址：尖沙嘴麼地道67號

● 2．會展站

月台看「炸彈」 維港踩鴨仔

由紅磡到會展站車程約5分鐘。甫出車廂，即看到一大片牆身展示香港鐵路的發展史。下層往羅湖／落馬洲方向的月台，除牆 身寫滿東鐵線過海段的興建過程之外，還有「鎮站之寶」：二戰炸彈殼。會展站興建期間先後發現3枚二戰時期炸彈，其中1枚在此處展出。乘搭電梯到大堂途中，會發現部分牆身有大量海面照片，是本地藝術家梁志和的作品《水記憶》。

會展站有A、B兩邊出口，從A3出口離開，走過右手邊的天橋，便抵達毗鄰灣仔渡輪碼頭的打卡熱點。渡輪碼頭畔主題區以清水混凝土和木材作設計主調，海旁設多張海濱椅子，能舒服地觀賞維港景色；掛滿彩色懷舊信箱的傳統鐵閘裝置，寫上灣仔著名地方名的霓虹燈裝飾等，滿是打卡位。旁邊HarbourChill海濱休閒站則擺放了設計夢幻、色彩繽紛的設施，包括椅子、鞦韆等，帶大家暫時逃離喧鬧市區，走進童話世界。

沿海濱向銅鑼灣方向走，數分鐘後便到水上運動及康樂主題區，內有20多艘鴨仔造型腳踏船，當中還包括Chocolate Rain「特別版」，可在維港踩艇仔欣賞海景。

海濱打卡外，會展周邊酒店亦不時舉辦特色活動。由會展站B出口經會展到香港君悅酒店，即日至6月26日舉行NFT期間限定企劃CLASH!，由創意工作室「香腸星人研究所」和謝霆鋒主理的創意品牌「鋒味同萌」合辦，欣賞NFT展覽外，也可享用特飲及小食。另有NFT DIY工作坊，製作NFT作品。

水上運動及康樂主題區

網址：bit.ly/3wsQRoM

鋒味同萌×香腸星人研究所

NFT期間限定企劃CLASH!

費用：每人$350（包1杯特飲及主題小食，以及NFT展覽）

其他活動：NFT DIY工作坊（每人$300）

IG：@hungrysausages

● 3．金鐘站

藝遊「綠洲」 觀鳥呷茶

回到會展站坐上往金鐘的列車，來到這個4線匯合「超級轉乘站」。金鐘站擴建部分設計獨特，設多條扶手電梯，E出口旁增設大型天窗引入自然光，簡潔摩登。平日大家在這裏轉車多，其實附近除了政府機構、酒店及商廈林立，往山上行亦可感受城中綠洲的閒靜。從C1出口前往金鐘廊，經天橋到太古廣場，靠右乘搭扶手電梯直上法院道左轉，前行約5分鐘便到達綠意盎然的亞洲協會香港中心。前身為域多利軍營軍火庫，現經活化成藝術文化場地；現正舉行歷史相展「復甦生息、逆中求存、重振旗鼓」，攝影師Hedda Morrison的黑白照捕捉二戰後香港百廢待興、平民百姓的生活面貌；李福志的鏡頭游走1950年代，拍下年輕的舊中銀大廈、遊客排隊搭山頂纜車的情形；Brian Brake的彩色照則拍下快活谷馬場人們「肉緊」觀賽的畫面，讓人感受1960、70年代經濟騰飛的氛圍。

看完展覽緩緩下坡，沿法院道走到香港公園。漫步尤德觀鳥園恍如走入野生園區，雀鳥隨意在園內飛行。攀上105級樓梯的鳥瞰角，中環景致盡收眼底。霍士傑溫室則種有多種旱區和熱帶植物，可欣賞仙人掌、肉質植物、麵包樹等。公園內時有野生松鼠出沒，一眨眼就消失樹蔭間，考遊人眼力。

遊完公園，可到茶具文物館旁的羅桂祥茶藝館，內有以中式茶和素點心招徠的樂茶軒。這裏有近70款茶選擇，包括白茶、綠茶、紅茶和台灣烏龍、廣東烏龍等青茶。點心款式不算多，勝在每日人手新鮮製作。煎蘿蔔糕混入木耳，沒有臘味更顯清新；紅棗糕口感軟糯，入口絲絲清甜；招牌黑松露燒賣足料，松露香撲鼻。以一口回甘的茶為旅程作結最好不過。

「復甦生息、逆中求存、重振旗鼓」展覽

網址：bit.ly/3wqJNu2

樂茶軒

地址：金鐘紅棉道10號香港公園 羅桂祥茶藝館地下

查詢：2801 7177

●港鐵東鐵線過海段（紅磡至金鐘）

班次：2.7至8分鐘一班，MTR Mobile手機應用程式提供列車抵達時間

八達通車費：$11.9（普通）、$23.8（頭等）

車程：約7分鐘

文：陳麗斯、植蔚卿、張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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