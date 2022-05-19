local mode：游走虛擬與現實世界 時裝穿出未來 踏上國際舞台

擁有清晰的目標，總讓人更有計劃地一步步向理想進發。畢業於Central Saint Martins時裝設計系的Christian Fung，一如不少年輕人也遇上過迷失期，不知道自己的性格適合打工，還是創立自己的品牌，然而一次機會加上過人的才華，讓他更清楚了解自己的路向。「畢業後，我參加了VFILES Runway 9比賽並奪得了設計師獎，感到十分鼓舞，覺得值得嘗試創立品牌，相信能透過設計建立自己的宇宙。」對他而言，能擁有自己的品牌亦代表有一份創作的自由，「既能自己下決定，也能在時裝界發出自己的聲音，透過設計表達自己的想法」。Christian對創作時裝的堅持，亦反映於品牌名字之中，在自己的英文名後加上「Stone」一詞，他解釋：「身邊長輩都勸喻我不要做時裝，一來他們覺得這行不吃香，二來這是很艱辛的行業。但我一直堅持，就像一塊頑石，Stone這個字是向自己頑固的性格致敬。」

取材cyberpunk 誇張玩味不失可穿度

雖然品牌名字加入代表硬淨的Stone，不過Christian Stone卻並不是一位硬漢，反而更像一位沉迷虛擬遊戲世界的男生。「品牌受cyberpunk影響，我除了會把設計形容為PlayStation的wearable extension外，還把電子遊戲的衣服形象帶到現實，讓每件產品都充滿玩味，讓穿者感受到自己變身成為遊戲中的角色。」Christian同時亦在服飾中用上解構設計手法，「我經常把兩樣互不相關的元素拼合在一起，形成一個全新廓形和意想不到的新功能，最後的製成品就像一件玩具；這種設計手法可以從品牌的背包、鞋子體現到」。表面看來，品牌用上偏鋒大膽的設計，實際上他甚懂得在創意和商業中取得平衡。「現時的時裝市場特別是男裝，大部分的廓形都千篇一律，所以我想透過剪裁做出有趣和獨特的廓形同時不失可穿度的設計。」Christian亦特別注重細節，「因為細節能突顯衣服的製作質素，某些細節更可成為品牌的標誌」。

設計備受國際潮星追捧

充滿未來感的獨特大膽設計，衣服的矚目玩味線條輪廓，更成功吸引一眾外國潮人的目光，當Christian看到A$AP Rocky、CL、Billie Eilish、FKA Twigs（圖1） 等潮星穿上自己的設計有何感覺？「第一感覺就是很surreal，縱使我和這些明星身處不同地方，這些國際知名的明星又不認識我本人，我創造的服飾竟然能出現在這些充滿才華的國際知名明星身上，令我覺得十分榮幸，也令我不禁認同Six Degrees of Separation這個說法，其實人與人之間的距離相隔真的不遠。」充滿想像力的他，更希望能感受筆下衣服的「體驗」：「每次因應造型師的請求寄衣服去外國的時候，總特別羨慕自己創造的衣服比自己更well-travelled，能夠遊歷我沒有去過的國家。我總希望擁有一種超能力，透過觸碰到過不同國家的衣服，腦海中浮現出它們在異地拍攝的過程，經歷一下這些衣服在外地遊歷的『記憶 』。」

深水埗被「活化」 影響時裝生態

雖然Christian常有天馬行空的意念，但當跟他談及現實問題，卻具有獨到清晰的見解。常說香港設計師難被包裝為國際新星，他指問題與香港人的自我身分認同和眼界有關。「香港的設計產業特別重視本地文化，即使社交媒體能讓作品跨越地域界限，但香港媒體和支持年輕創作的機構卻特別喜歡強調『本土』二字，並且強調土生土長的藝術家和設計師的作品屬於『本地創作』，做法局限了只能在本地作推廣和宣傳。雖然能讓香港人多點認識本地的時裝品牌，但卻間接讓香港的時裝變得自成一角。」

他更一語道破現時香港面對的資源問題。「現在深水埗的布行，因為加租與疫情而變得愈來愈難生存，無數間布行更被迫結業，部分亦變成了新開張的咖啡店。當深水埗被『活化』，給到訪的市民坐在咖啡店門口『打卡』的時候，同時卻令香港時裝設計師選擇布料的地方變得愈來愈少。」對於自己的前路，Christian不會自己設下框框：「做時裝追求的目的，並不是為了成就，而是要讓自己的生命和事業as interesting as possible。我想放開自己去嘗試各種不同的東西，經常被困於按季節發表的時裝周令我感到有點厭倦，一季接一季不停盲目地『做做做』，目的就是為了趕上deadline，讓showroom有衣服可以賣出，這樣總會慢慢失去做衣服的趣味。我想多嘗試一些不同範疇的project，我發現只要自己做得開心和享受過程，製成品才會令自己驕傲，我深信成就也會自然接踵而來。」

查詢：Christian Stone Instagram @imongrindr

品牌名稱：Christian Stone

成立日期：2018年

品牌概念：顛覆主流美學，每件作品都是連繫真實與虛擬的媒介，轉化有形世界和科幻世界之間的障礙與界限，透過狂野的輪廓及奇異的形態，變成可穿度高的創意時裝。

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 年齡：■15-25 ■25-35 □35＞

銷售點：■實體店 □網店 □IG store □直播 □市集 □其他：

生產地：■香港 ■內地 ■其他：倫敦

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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